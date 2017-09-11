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AP Arakan'ı görmezden geldi

Strazburg'da AP Genel Kurulu'nun açılışında, İspanya ile Finlandiya'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulurken Arakanlı Müslümanlar görmezden gelindi.

AP Arakan'ı görmezden geldi

Strazburg'da AP Genel Kurulu'nun açılışında, İspanya ile Finlandiya'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulurken Arakanlı Müslümanlar görmezden gelindi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 22:34
AP Arakan'ı görmezden geldi

STRAZBURG (AA) - Fransa'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun açılışında, dünyada son dönemde yaşanan terör saldırıları ve doğal felaketlerde ölenler için saygı duruşunda bulunulurken, Arakanlı Müslümanların yaşadığı şiddetin görmezden gelinmesi dikkati çekti.

Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurulu'nun açılışında konuşan AP Başkanı Antonio Tajani, son zamanlarda dünya genelinde çok sayıda terör saldırısının ve doğal felaketin yaşandığını anımsattı.

Tajani, Genel Kurul'a seslenerek salondakileri, "İspanya'da ve Finlandiya'daki saldırıda hayatını kaybedenler ayrıca ABD ve Karayip adalarında etkili olan doğal afetlerde yaşamını yitirenler için" saygı duruşuna davet etti.

Perşembe günü sona erecek AP Genel Kurulu'nun gündem konuları arasında, Avrupa Birliğinin (AB) durumu, AB üyesi ülkelerdeki kamuya açık alanlarda ücretsiz internet, böcek ilaçlı yumurta krizi, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidi, Türkiye ve AB ilişkilerinin geleceği, Venezuela krizi, AB-Hindistan arasında iş birliği ve serbest ticaret anlaşması gibi başlıklar bulunuyor.

AP, Myanmar ve Arakanlı Müslümanların durumunu, Genel Kurul'un son gününde, Kamboçya, Gabon ve Laos'taki krizlerin görüşüleceği bir oturumda ele alacak.

Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla" mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçiyor. BM'ye göre, 25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e sığınanların sayısı 313 bine ulaştı.

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