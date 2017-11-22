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APA Başkanlığı Kamboçya'dan Türkiye'ye geçti

Asya Parlamenter Asamblesi Dönem Başkanı Nhel'in dönem başkanlığı çekicini TBMM Başkanı Kahraman'a vermesiyle APA Başkanlığı Kamboçya'dan Türkiye'ye geçti.

APA Başkanlığı Kamboçya'dan Türkiye'ye geçti

Asya Parlamenter Asamblesi Dönem Başkanı Nhel'in dönem başkanlığı çekicini TBMM Başkanı Kahraman'a vermesiyle APA Başkanlığı Kamboçya'dan Türkiye'ye geçti.

22 Kasım 2017 Çarşamba 17:52
APA Başkanlığı Kamboçya'dan Türkiye'ye geçti

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı'nın ev sahibi fotoğraf sağlayıcı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 10. Genel Kurul Oturumu'nda APA Dönem Başkanı Nguon Nhel'in dönem başkanlığı çekicini TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a vermesiyle APA Başkanlığı Kamboçya'dan Türkiye'ye geçti. Türkiye, 2017-2019'da APA dönem başkanlığını yürütecek.

Nguon Nhel'in başkanlık yaptığı APA 10. Genel Kurul Oturumu, Irak-İran sınırında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Daha sonra Genel Kurul gündemi kabul edildi, başkanlık divanı seçildi ve daimi komisyonların raporları sunuldu.

Kamboçya Parlamentosu'nun gurur, şeref ve memnuniyetle APA dönem başkanlığını yerine getirdiğini belirten Nhel, "Elimizden geldiğince, en iyi şekilde gerçekleştirmek için çaba gösterdik, bölgesel mekanizmanın daha canlı hale getirilmesi, daha iyi çalışması ve liderlik görevini üstlenmesi için uğraştık. Kamboçya Ulusal Meclisi ve Krallığı bizi destekledi. APA üye parlamentoları ve paydaşların desteğiyle verimli sonuçlara ulaştık. Kamboçya Hükümeti adına teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kahraman'ı kutlayan ve TBMM'ye dönem başkanlığında başarılar dileyen Nguon Nhel, APA başkanlık çekicini Kahraman'a verdi. Böylece APA 2017-2019 dönem başkanlığı Türkiye'ye geçmiş oldu.

İsmail Kahraman da hitabında, APA dönem başkanlığını yürüten Kamboçya Krallığı Parlamentosuna teşekkür ederek, Kamboçya'nın dönem başkanlığı sırasında APA'nın çalışmalarına katkı sağlandığını belirtti. Kahraman, "Temennimiz, daha öteye geçmektir, bundan Kamboçya'nın da memnun kalacağına inanıyorum." dedi.

Muhabir: Andaç Hongur

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