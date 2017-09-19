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Apple, iOS 11 güncellemesini yayınladı

ABD'li teknoloji devi Apple, iOS 11 işletim sistemi güncellemesini yayınladığını duyurdu. Fotoğraf, galeri ve Siri'ye yenilikler getiren iOS 11, artırılmış gerçeklik özelliğini de destekliyor.

Apple, iOS 11 güncellemesini yayınladı

ABD'li teknoloji devi Apple, iOS 11 işletim sistemi güncellemesini yayınladığını duyurdu. Fotoğraf, galeri ve Siri'ye yenilikler getiren iOS 11, artırılmış gerçeklik özelliğini de destekliyor.

19 Eylül 2017 Salı 22:36
Apple, iOS 11 güncellemesini yayınladı

NEW YORK (AA) - ABD'li teknoloji devi Apple, iOS 11 işletim sistemi güncellemesini yayınladığını duyurdu.

Apple'dan yapılan açıklamada, şirketin iPhone akıllı telefon ve iPad tabletlerine yenilikler getiren yeni işletim sisteminin bugünden itibaren kullanıcılar tarafından indirilebileceği belirtildi.

Açıklamada, iOS 11'in kullanıcıların mobil aygıtlarındaki fotoğraf, galeri ve sesli komut sistemi Siri'ye yenilikler getirdiği vurgulanırken, "artırılmış gerçeklik" (augmented reality) özelliğini de destekleyeceği bilgisi paylaşıldı.

iOS 11 sayesinde iPhone ve iPad kameralarının daha profesyonel fotoğraflar çekebileceğine dikkat çekilen açıklamada, artırılmış gerçeklik özelliğini destekleyen iOS 11'in kullanıcılara interaktif oyun oynama, alışveriş yapabilme ve gerçek dünya görüntüleri üzerine sanal içerik yükleme imkanı sağlayacağı ifade edildi.

Siri'de yenilikler

Açıklamada, Siri'nin kullanıcıların ses tonuna ve konuşma hızına daha duyarlı hale geldiği bilgisine yer verilirken, Siri'nin İngilizce'den Çince (Mandarin), Fransızca, Almanca, İtalyanca veya İspanyolca'ya sesli çeviri yapabildiği kaydedildi.

Ayrıca, iOS 11 sayesinde kullanıcıların arkadaşları ve aile bireyleriyle Apple Pay üzerinden para alımı ve gönderimi yapabileceğinin altı çizilen açıklamada, iOS 11'in sürüş esnasında sürücülere "rahatsız etmeyin" özelliğini de seçenek olarak tanıyacağı belirtildi.

iPad uygulamalarına ve dökümanlarına daha hızlı erişim sağlayacak ve dosyaları "sürükle-bırak" tekniğiyle daha çabuk taşıyacak iOS 11'in, Apple kaleminin iPad Pro ile daha entegre halde çalışmasına da olanak sağlayacağı vurgulandı.

Kullanıcılar, iPhone veya iPad'lerinde sırasıyla "ayarlar-genel-yazılım" güncelleme seçeneklerini takip ederek iOS 11'i indirebilecek.

Uzmanlar, kullanıcıların iOS 11'i indirmeden önce mobil cihazlarındaki bilgileri iCloud'a yedeklemelerini tavsiye ediyor.

Muhabir: Övünç Kutlu

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AppleArtırılmış GerçeklikGüncellemeIOS 11IPadIphoneSiriTeknoloji
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