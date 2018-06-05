Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
97823
ALTIN
191.703
DOLAR
4.5959
STERLİN
6.1612
EURO
5.3841
Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı
Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi
Ağaoğlu, taraftarlardan güven istedi
Ağaoğlu, taraftarlardan güven istedi
UEFA'dan Guardiola'ya men cezası
UEFA'dan Guardiola'ya men cezası
Futbolda 1. transfer dönemi 9 Haziran'da başlayacak
Futbolda 1. transfer dönemi 9...

Apple Safari'deki Facebook izinlerini kaldırıyor

Apple, web tarayıcısı Safari'de sosyal paylaşım sitesi Facebook ve diğer üçüncü taraflara ait paylaşım ve beğeni butonu gibi, kullanıcıların hareketlerini takip eden uygulamalara izin vermeyeceğini açıkladı.

Apple Safari'deki Facebook izinlerini kaldırıyor

Apple, web tarayıcısı Safari'de sosyal paylaşım sitesi Facebook ve diğer üçüncü taraflara ait paylaşım ve beğeni butonu gibi, kullanıcıların hareketlerini takip eden uygulamalara izin vermeyeceğini açıkladı.

05 Haziran 2018 Salı 23:07
Apple Safari'deki Facebook izinlerini kaldırıyor

ANKARA (AA) - ABD'li teknoloji devi Apple, web tarayıcısı Safari'de sosyal paylaşım sitesi Facebook ve diğer üçüncü taraflara ait paylaşım ve beğeni butonu gibi, kullanıcıların hareketlerini takip eden uygulamalara izin vermeyeceğini ve bu uygulamalara ait çerezlere karşı müşterilerini uyaracağını açıkladı.

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, Apple'ın yazılımdan sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi, şirketin geliştirici konferansı WWDC'de Safari'nin yeni özelliklerini anlattığı sunumda, bundan böyle web tarayıcısında beğeni ve paylaşım butonları gibi kullanıcıların internetteki hareketleri izlenerek veri toplamalarını sağlayan entegre uygulamalara izin vermeyeceklerini duyurdu.

"Beğeni ve paylaşım butonlarını tamamen kaldırıyoruz"

Federighi, "Bu beğeni ve paylaşım butonlarını hepimiz biliyoruz. Ama gördük ki bunlar siz onları kullanmasanız da sizi takip etmek için kullanılabiliyor. İşte bu nedenle bu yıl bunları tamamen ortadan kaldırıyoruz." dedi.

Federighi, Safari'nin bundan böyle üçüncü taraf uygulamalarında her site için ayrı bir uyarı penceresiyle kullanıcıların onayını isteyeceğini kaydetti.

Apple yetkilisinin yeni uyarı penceresini göstermek için verdiği örnekte doğrudan Facebook'u kullanması dikkati çekti. Örnekte Safari'nin bir siteye girdiğinde çıkan uyarı penceresinde "facebook.com'un siz bu siteyi gezerken çerez kullanmasını ve web sitesi bilgilerini görmesini istiyor musunuz?" ifadesinin yer aldığı görüldü.

New York Times gazetesi önceki gün yayınladığı haberde Facebook'un son 10 yılda mobil cihaz üreticileriyle hizmet entegrasyonu için yaptığı anlaşmalar kapsamında üreticilerin kullanıcılarının verilerine ölçüsüz şekilde erişimine izin verdiğini ileri sürmüştü.

Facebook'un daha önce kullanıcı verilerini reklam ve data analiz firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere kullandığı ortaya çıkmıştı.

Muhabir: Emre Aytekin

Anahtar Kelimeler:
AppleBeğeni ButonuFacebookPaylaşma ButonuSafariTeknolojiVeri GüvenliğiWeb Tarayıcısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Biz enerji ithalini durduracağız'
'Biz enerji ithalini durduracağız'
Taksim'e 'otel konforu'nda hastane
Taksim'e 'otel konforu'nda hastane
Bakan Özhaseki 'imar barışı'nın detaylarını açıkladı
Bakan Özhaseki 'imar barışı'nın detaylarını açıkladı
Fransa'nın göç politikası çıkmazda
Fransa'nın göç politikası çıkmazda
Terim ve TFF'den 'tazminat' itirazı
Terim ve TFF'den 'tazminat' itirazı
Türk mühendislerin geliştirdiği mobil oyun dünya listesinde
Türk mühendislerin geliştirdiği mobil oyun dünya listesinde
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
Hollanda'da iş başvurularında yabancılara ayrımcılık
Hollanda'da iş başvurularında yabancılara ayrımcılık

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim