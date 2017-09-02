Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
145.922
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4374
EURO
4.0575
Barcelona'dan Coutinho açıklaması
Barcelona'dan Coutinho açıklaması
Dursun Özbek: Şampiyonluğun en kuvvetli adayı olacağımıza inanıyorum
Dursun Özbek: Şampiyonluğun en kuvvetli...
Eylül Kibaroğlu: O kupa sadece benim evimde var
Eylül Kibaroğlu: O kupa sadece...
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'
A Milli Futbol Takımı Ukrayna maçına hazır
A Milli Futbol Takımı Ukrayna...

Arafat'taki hacı çadırları sökülüyor

Hacıların Arafat'ta kullandıkları çadırlar, vakfe sonrası hacıların Mina'ya intikallerinin ardından sökülmeye başlandı.

Arafat'taki hacı çadırları sökülüyor

Hacıların Arafat'ta kullandıkları çadırlar, vakfe sonrası hacıların Mina'ya intikallerinin ardından sökülmeye başlandı.

02 Eylül 2017 Cumartesi 20:18
Arafat'taki hacı çadırları sökülüyor

MEKKE

AA ekibi, temizlik ve çadırların söküm işleminin devam ettiği Arafat'ı havadan görüntüledi.

Bu yıl 2 milyonu aşkın Müslümanın kullandığı ve klimalı hizmet vermesi şartı getirilen çadırların söküm işlemi ile temizlik çalışmaları hızla devam ediliyor.

Arife günü hacı adaylarının çıkmak için yarıştığı Rahmet Tepesi'nin, boş olduğu görüldü.

Hazreti Muhammed'in veda hutbesini okuduğu, öğle ve ikindi namazlarını kıldırdığı Nemire Camisi ile çevresindeki temizlik çalışmaları ise tamamlandı.

Hacılar, Arafat vakfesinden sonra Rahmet Tepesi ve Nemire Camisi'nin yanındaki yaya yollarını kullanarak Müzdelife'ye, ardından da Mina'ya geçmişti.

Muhabir: Ramazan Turgut

Anahtar Kelimeler:
ArafatDünyaHac 2017Mekke
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katar'dan Myanmar hükümetine çağrı
Katar'dan Myanmar hükümetine çağrı
15 Temmuz gazisinin evindeki ilk bayramı
15 Temmuz gazisinin evindeki ilk bayramı
Macaristan'da Yahudi soykırımı inkarına para cezası
Macaristan'da Yahudi soykırımı inkarına para cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği
Kabe-i Muazzama havadan görüntülendi
Kabe-i Muazzama havadan görüntülendi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bir FETÖ'cüyü tutukladığımız zaman ilk önce Almanya ayağa kalkıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bir FETÖ'cüyü tutukladığımız zaman ilk önce Almanya ayağa kalkıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: CHP Türkiye'nin aydınlık yüzü olmaya devam edecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: CHP Türkiye'nin aydınlık yüzü olmaya devam edecek
Başbakan Yıldırım'dan bayram sürprizi
Başbakan Yıldırım'dan bayram sürprizi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim