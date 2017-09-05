'Arakan insani felaketin kıyısında'

ANKARA (AA) - Myanmar ordusu ile Budist milliyetçilerin Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik saldırılarının sürdüğü Arakan (Rakhine) eyaletinde hükümetin, uluslararası kuruluşların insani yardım yapmasına izin vermemesinin on binlerce Arakanlı Müslüman'ın hayatını tehlikeye attığı bildirildi.

Uluslararası Af Örgütü, hükümetin, Arakan eyaletine insani yardımın engellemesi nedeniyle yaşanan insani kriz hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen örgütün Kriz Müdahale Programı Yöneticisi Tirana Hassan, Arakan'ın, insani felaketin kıyısında olduğuna dikkati çekerek, "Hiçbir şey umutsuz durumdaki insanlara hayati önem taşıyan yardımların ulaştırılmasının engellenmesini meşrulaştıramaz. Myanmar hükümeti, insani yardım kuruluşlarının bölgeye erişimini engelleyerek, on binlerce kişinin hayatını riske atıyor ve insan hayatını katı bir şekilde görmezden geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnsani yardımların engellenmesinin Arakan'daki tüm toplulukları etkileyeceğine işaret eden Hassan, "Hükümet, bir an önce izlediği yolu değiştirmeli, insani yardım kuruluşlarının ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmesi için bölgeye tam ve serbest ulaşımını sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Myanmar ordusunun, Arakan'da orantısız güç kullandığını vurgulayan Hassan, bunun etnik kökenleri ve dinleri nedeniyle Arakanlı Müslümanları hedef alan bir şiddet olduğunu ve bir an önce durdurulması gerektiğini kaydetti.

Myanmar yönetiminin uluslararası hukuk çerçevesinde Müslümanlar da dahil olmak üzere Arakan'da yaşayanlara ayrım yapmaması gerektiğinin altını çizen Hassan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun yerine Myanmarlı yetkililer, tüm (Arakanlı Müslüman) nüfusa saldırılabilir, öldürülebilir, evlerinden ve yerlerinden edilebilir bir düşman gibi davranmayı seçti. Myanmar hükümetinin uluslararası yardım kuruluşlarının Arakan eyaletinde 'silahlı aktörlere' destek verdiği iddiası 'pervasız ve sorumsuzca'. İnsani yardım çalışanları yıllardır, Myanmar halkına ihtiyaç durumunda insani yardım sağlayarak destek olurken, hükümet bunu yapmayı her zaman başaramadı. Myanmarlı yetkililer, bir an önce yanlış bilgi yayma, mesnetsiz ve kışkırtıcı suçlamalar yöneltmeyi durdurmalı."

"Müslümanlar, evlerinde açlıktan ölüyor"

Öte yandan örgüte konuşan ve adı açıklanmayan insani yardım çalışanı da Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslümanların, Myanmarlı güvenlik güçlerinin Arakan'dan kaçmaya çalışanları öldürdüğü ve köylerin tamamını yaktığı bilgisini paylaştığını söyledi.

Görevli, "Müslümanlar, evlerinde açlıktan ölüyor. Marketler kapalı ve insanlar köylerinden yasadışı yollardan kaçmak zorunda. Yetkililer, gıda ve suyu silah olarak kullanarak insanlara gözdağı veriyor." ifadelerini kullandı.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. BM, şu ana kadar 87 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiğini bildiriyor ancak on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı ise saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor.