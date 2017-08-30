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Arakan'daki Müslümanlara yönelik katliama 3 dilde tepki

Van'da, Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik katliama tepki amacıyla 3 dilde yazılı ayetin olduğu pankart, caminin duvarına asıldı.

Arakan'daki Müslümanlara yönelik katliama 3 dilde tepki

Van'da, Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik katliama tepki amacıyla 3 dilde yazılı ayetin olduğu pankart, caminin duvarına asıldı.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 20:19
Arakan'daki Müslümanlara yönelik katliama 3 dilde tepki

VAN (AA) - Van'da, Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik katliama tepki amacıyla 3 dilde yazılı ayetin olduğu pankart, caminin duvarına asıldı.

İkindi namazı sonrası Hazreti Ömer Camisi'nin avlusunda toplanan vatandaşlar, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet ve katliamları kınayarak, burada yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Van İl Geneli İmam Hatip Liseleri ve Kuran Kursları Yaşatma Derneği ile Van İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneğince düzenlenen protesto gösterisine vatandaşlar da destek verdi.

Gösteride bir pankarta, Kur'an-ı Kerim'deki İbrahim Suresi'nin 42. ayeti olan, "Sakın Allah'ı, zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak Allah onları cezalandırmayı, korkudan gözlerinin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor." cümlesi Türkçe, İngilizce ve Arapça, "Arakan'daki zulme ancak nasırlaşmış vicdanlar ve katılaşmış kalpler sessiz kalır." sözü ise Türkçe ve İngilizce yazılarak caminin duvarına asıldı.

İl Müftüsü Nimetullah Arvas, kıldırdığı gıyabi cenaze namazı sonrası yaptığı açıklamada, yıllardır dünyadaki bir çok Müslüman'ın katledildiğini söyledi.

Yarın Kurban Bayramı dolayısıyla arife gününün kutlanacağını anımsatan Arvas, "Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz bu günlerde Budist müşrikler tarafından insanlar göçe, sıkıntıya, ölüme zorlanıyor. Kimileri diri diri yakılıyor, kimileri katlediliyor. Kimileri canını kurtarmak için kaçıyor." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Özkan Bilgin

Anahtar Kelimeler:
ArakanTepkiTürkiyeVan
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