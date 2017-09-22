Arakan'daki zulme notalarla dikkati çekti

ANKARA (AA) - Ankara'da yaşayan müzisyen Cüneyt Özgür, Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırısına uğrayan Müslümanların yaşadığı zulme dikkati çekmek için beste yaptı.

Arakanlı Müslümanlara yönelik katliama dünyanın sessiz kalmasına tepki gösteren Özgür, yaşanan dram karşısında duygularını bestelediği şarkıyla anlattı.

Özgür, çalışmasında, "Sarsa da zalim belası/Yeter bir mazlum duası/Kalplerde derin yarası/Dinsin artık gözyaşı kan/Tek suçu olmak Müslüman/ Dayanamıyor ki insan/Ah Arakan, nerede vicdan." sözlerine yer verdi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Cüneyt Özgür, yaptığı besteyle Arakanlı Müslümanların Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler tarafından katledilmesine seyirci kalan tüm insanların vicdanlarına seslenmeyi amaçladığını söyledi.

Özgür, "Neden Müslüman oldukları için ölüyorlar? Bu insan ayrımı nedendir bilmiyorum ama artık dünyadaki bütünler dursun." diye konuştu.

Arakan'da insanlık dramı yaşandığını vurgulayan Özgür, şunları kaydetti:

"O videoları izlediğimden bu yana uykularım kaçtı. Yolda yürürken bakmaya kıyamadığımız o çocukları orada öldürüyorlar. Masum insanlara kıyıyorlar. Ne kadar çok insanın vicdanına ulaşabilirsek o kadar iyi diye düşündüm. Umarım dünyadaki birçok insana bu şarkıyla mesaj verebiliriz. İnsanlığı uyandırabiliriz, onların vicdanına seslenebiliriz."

Özgür, Arakan'da Müslümanlara uygulanan zulme en büyük tepkiyi Türkiye Cumhuriyeti'nin gösterdiğine işaret etti.

Bu ülkede yaşadığı için gurur duyduğunu dile getiren Özgür, "Çünkü Türkiye dışında hiçbir ülke Arakan için müdahalede bulunmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve eşi bu konuda çok hassas. Allah onlardan razı olsun. Biz de onların dualarıyla yol alıyoruz. Allah herkese vicdan nasip etsin, Arakan'da zulüm gören insanların yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Özgür, siyasiler kadar sanatçıların da Arakan'da yaşanan drama dikkati çekmesi gerektiğini, bunun sorumlulukları olduğunu sözlerine ekledi.