Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108812
ALTIN
148.145
DOLAR
3.4080
STERLİN
4.4808
EURO
4.1112
Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi
Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi
Yusuf Erdoğan Bursaspor'da
Yusuf Erdoğan Bursaspor'da
Fenerbahçe'den süper forvet transferi
Fenerbahçe'den süper forvet transferi
Venus Williams'ı eleyen Stephens finalde
Venus Williams'ı eleyen Stephens finalde
 Süper Lig 4.hafta heyecanı başlıyor
 Süper Lig 4.hafta heyecanı başlıyor

Arakanlı aktivist Arakani: Sessiz kalınırsa Arakanlı Müslümanlar yok olacak

Arakanlı aktivist İmran el-Arakani, "Uluslararası toplum ve İslam ülkelerindeki hükümetler Arakan'daki Müslümanların hakları için sessiz kalırsa Arakanlı Müslümanlar yok olacak." dedi.

Arakanlı aktivist Arakani: Sessiz kalınırsa Arakanlı Müslümanlar yok olacak

Arakanlı aktivist İmran el-Arakani, "Uluslararası toplum ve İslam ülkelerindeki hükümetler Arakan'daki Müslümanların hakları için sessiz kalırsa Arakanlı Müslümanlar yok olacak." dedi.

08 Eylül 2017 Cuma 11:50
Arakanlı aktivist Arakani: Sessiz kalınırsa Arakanlı Müslümanlar yok olacak

İSTANBUL (AA) - Myanmar'daki durumla ilgili bilgilendirme turu çerçevesinde Malezya'da bulunan Arakanlı aktivist İmran el-Arakani, Myanmar hükümetinin, Rohingyaları (Arakan'daki Müslümanlar) Arakan eyaletinden çıkararak bölgeyi Budistlere ait yerleşim yerine çevirme planı olduğu uyarısında bulundu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Arakani, Myanmar hükümetinin Arakan eyaletindeki planının, kargaşa çıkartıp, Rohingyaları Arakan'dan tasfiye ederek bölgeye Bangladeşli, Sri Lankalı ve Taylandlı Budistleri yerleştirmek olduğunu dile getirdi.

Arakani, "Myanmar hükümeti Arakan'da baskı uygulamak için fitneyi her bir ya da iki senede yeniden alevlendiriyor. Şimdi de planını uygulamak için bu zamanlardan yararlanıyor gibi görünüyor. Myanmar hükümetinin demokratik dönüşüm iddialarından sonra bile zulüm devam ediyor ve özellikle de Kasım 2010 seçimlerinden sonra Rohingyaların durumu değişmedi. Myanmar hükümetinin askeri rejimi demokratik rejim ile değiştirdiğini duyurmasına rağmen Müslümanların Arakan'dan çıkarılması planı hala mevcut." dedi.

Aktivist Arakani, "Askeri tehdit altında gerçekleştirilen seçimlerle değişim olmayacak. Rohingyalar haklarını sadece iki yoldan biri ile elde edebilir, ya Arakan bağımsız bir İslam devleti olacak ya da Arakan'da seçimler Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yapılacak. Uluslararası toplum ve İslam ülkelerindeki hükümetler Arakan'daki Müslümanların hakları için sessiz kalırsa Arakanlı Müslümanlar yok olacak." diye konuştu.

Arakanlı Müslümanların ölü sayısıyla ilgili çelişkili rakamların sebeplerine de değinen Arakani, olayların çok korkunç olduğunu ve herhangi bir medya kuruluşunun ya da diğer bir kuruluşun bölgeye girerek saha araştırması yapamadığını aktardı.

Rohingyalar seslerini dünyaya duyuramıyor

Bazı batılı basın kuruluşlarının 2012'den beri Arakan'a ışık tutmaya başladığını, ancak büyük devletlerin orayı çatışma bölgesi olarak görmediğini belirten Arakani, bölgede Rohingyalardan dünya dillerini konuşan basın mensubu bulunmaması, dünya dillerinde yayın yapan ve Arakan davasını dünyaya yayan internet sitelerinin olmaması sorunu yaşandığını, var olanların da uluslararası basın seviyesine ulaşmadığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
ArakanDünyaİmran El-ArakaniMyanmarRohingyalı Aktivist İmran El-Arakani
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki telefonunda da ByLock bulunmasına rağmen iddiaları reddetti
İki telefonunda da ByLock bulunmasına rağmen iddiaları reddetti
Akbank, iyilik dağıtacak 1000 gönüllü genç arıyor
Akbank, iyilik dağıtacak 1000 gönüllü genç arıyor
Varlık içinde yokluk çeken ülke: Burkina Faso
Varlık içinde yokluk çeken ülke: Burkina Faso
'0-3 yaş grubu çocukları ekranla tanıştırmayın'
'0-3 yaş grubu çocukları ekranla tanıştırmayın'
FETÖ sanığı 40 eski polise hapis cezası
FETÖ sanığı 40 eski polise hapis cezası
Trump'ın oğlu ABD Senatosunda ifade verdi
Trump'ın oğlu ABD Senatosunda ifade verdi
Öğrencilere düzenli uyku uyarısı
Öğrencilere düzenli uyku uyarısı
Arakanlı Müslümanların Osmanlı'ya vefası devlet belgelerinde
Arakanlı Müslümanların Osmanlı'ya vefası devlet belgelerinde

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim