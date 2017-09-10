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Arakanlı Müslümanlar Bangladeş sınırında mayına bastı: 3 ölü

Myanmar-Bangladeş sınırında, Arakanlı Müslümanların geçiş noktasına yerleştirilen mayının patlaması sonucu 3 sığınmacı hayatını kaybetti.

Arakanlı Müslümanlar Bangladeş sınırında mayına bastı: 3 ölü

Myanmar-Bangladeş sınırında, Arakanlı Müslümanların geçiş noktasına yerleştirilen mayının patlaması sonucu 3 sığınmacı hayatını kaybetti.

10 Eylül 2017 Pazar 18:18
Arakanlı Müslümanlar Bangladeş sınırında mayına bastı: 3 ölü

DAKKA(AA) - Myanmar-Bangladeş sınırında mayın patlaması sonucu üç Arakanlı Müslüman'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş'te yayınlanan "Dhaka Tribune" gazetesinde yer alan habere göre, Myanmar sınırı yakınındaki Bandarban bölgesinde sınıra yerleştirilmiş bir kara mayını Arakan'daki şiddet olaylarından kaçan sığınmacıların geçişi sırasında patladı.

Patlamada üç Arakanlı Müslüman'ın hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı belirtildi.

"Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 290 bine ulaştı"

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar ordusunun operasyonlarını sürdürdüğü Arakan eyaleti ile Bangladeş arasındaki sınır bölgesinde, operasyonlardan kaçan Rohingyaların (Arakanlı Müslümanlar) evlerine dönüşlerini engellemek amacıyla sınıra mayın döşediğini ileri sürmüştü. Örgüt, köylülerin sınır hattında buldukları ve etrafını kazarak açığa çıkardıkları bazı mayınların fotoğraflarını yayınlamıştı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta Myanmar'ın Dakka'daki maslahatgüzarı Aung Myint'i Bakanlığa çağırarak Myanmar'a Arakan'da yaşanan olaylar hakkında protesto notası vermişti. Notada Dakka yönetiminin Myanmar güvenlik güçlerinin Bangladeş sınırına mayın döşediğine dair gelen bilgilerden endişe duyduğu aktarılmıştı.

Birleşmiş Milletler, geçen yıl ekim ayından bu yana Arakan'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 290 bine ulaştığını bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
ArakanAranlı MüslümanlarBangladeşMayınMyanmar
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