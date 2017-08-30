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Arakanlı Müslümanların dehşet dolu anları

Myanmar'da ordunun Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik düzenlediği operasyonlardan kaçan siviller, yaşadıkları dehşet dolu anları sosyal medyada yayınladıkları görüntülerde anlattı.

Arakanlı Müslümanların dehşet dolu anları

Myanmar'da ordunun Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik düzenlediği operasyonlardan kaçan siviller, yaşadıkları dehşet dolu anları sosyal medyada yayınladıkları görüntülerde anlattı.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 19:40
Arakanlı Müslümanların dehşet dolu anları

ANKARA (AA) - Myanmar'da ordunun Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik düzenlediği operasyonlardan kaçan siviller, yaşadıkları dehşet dolu anları sosyal medyada yayınladıkları görüntülerde anlattı.

Arakan Times'ın sosyal medya üzerinden yayınladığı ve bugün çekilen görüntüde adı açıklanmayan Arakanlı Müslüman bir erkek, ordunun operasyonları sırasında yaşananları anlattı.

Arakanlı Müslüman, yaşadıkları için "Kardeşim, eşim, 3 çocuğum, 1 yeğenim, annem ve 1 kız kardeşimi sahil kenarına götürüp silahla öldürdüler. Ben eşyaları almaya gitmiştim. Allah beni kurtardı, yoksa ben de ölmüş olurdum." ifadelerini kullandı.

Ailesinden geriye hayatta kalan tek kişi olduğunu dile getiren Arakanlı Müslüman, "Uzak bir yerden ailemi öldürüp benzinle yaktıklarını gördüm. Köyümüzden birçok kişiyi de öldürdüler. Şu anda helikopterlerin sesini duyabilirsiniz." dedi.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan başka bir görüntüde de bir oğlan çocuğuna gördükleri sorulduğunda, Arakan'ın Tolatoli bölgesinden gelen kişilerin, ordu ve Budistlerce katledildiğini gördüğünü belirtti. Yaşananları gördüğünde yalnız olup olmadığı ve orada ne işi olduğu sorulan çocuk, "İneklerimi bulmak için gitmiştim. Yanımda 20 kişi daha vardı. Ben buraya size haber vermek için geldim." şeklinde cevapladı. Küçük çocuk çok sayıda kişinin kesilerek öldürüldüğünü söyledi.

Kaçan ailenin çocuğu suda boğuldu

Myanmar ordusundan kaçarken nehri geçmeye çalışan ailelerden birinin suda kaybettiği 2-3 yaşlarındaki çocuğun cansız bedeni nehir kenarında bulundu.

Küçük çocuğun, sosyal medyada yayınlanan görüntüleri Arakanlıların içinde bulunduğu can pazarını gözler önüne serdi.

Katliam bölgesinden kaçarak güvenli yer arayan ve çoğu çocuklardan oluşan bir grup Arakanlı Müslüman'ın sosyal medyada paylaşılan videosunda da toplu dua ederken gözyaşlarına boğuldukları görülüyor.

Arakan'da, 25 Ağustos'ta polis kontrol noktalarına yapılan saldırının ardından Myanmar güvenlik güçlerinin Müslümanlara yönelik düzenlediği geniş çaplı operasyonlarda çok sayıda sivil hayatını kaybetmiş, birçok kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Ordunun operasyonlarında yakılan onlarca köy yaşanamaz hale gelmişti.

Muhabir: Dildar Baykan

Anahtar Kelimeler:
ArakanDünyaKatliam
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