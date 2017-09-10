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Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt'tan 'IKBY'deki referandum ertelensin' talebi

Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt, IKBY Başkanı Barzani ile görüşmesinde 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun ertelenmesini talep etti

Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt'tan 'IKBY'deki referandum ertelensin' talebi

Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt, IKBY Başkanı Barzani ile görüşmesinde 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun ertelenmesini talep etti

10 Eylül 2017 Pazar 11:13
Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt'tan 'IKBY'deki referandum ertelensin' talebi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı Erbil kentindeki başkanlık konutunda kabul ettiği belirtildi.

Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamada, Barzani ve Gayt'ın 25 Eylül'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumunu ele aldıkları ifade edildi.

Görüşme sırasında Gayt'ın Barzani'ye Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların uluslararası toplumun ara buluculuğuyla çözülmesini teklif edip, yapılacak referandumun ise başka bir tarihe ertelenmesini talep ettiği kaydedildi.

Bunun yanında referandumun ertelenmesi talebine karşılık ise Barzani'nin referandum kararının tek bir kişi tarafından alınmadığını, ertelenmesinin de kolay olmadığı yanıtını verdiği aktarıldı.

Gayt, dün geldiği başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile görüşmüştü.

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