Arçelik AŞ sürdürülebilirlikte dünyanın en iyi 9 şirketi arasında

İSTANBUL (AA) - Arçelik AŞ, Avrupa’nın en köklü sürdürülebilirlik fonlarından ÖkoWorld tarafından sürdürülebilirlik alanında dünyanın en iyi 9 şirket arasında seçilerek Ökovision Sustainability Leadership Award - Sürdürülebilirlik Liderliği Ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın geleceği için tüm iş planlarını sürdürülebilir modeller üzerine kurgulayan Arçelik AŞ, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden birini aldı.

Arçelik AŞ, Avrupa’nın en köklü ve saygın sürdürülebilirlik fonlarından "ÖkoWorld ÖkoVision Classic"in küresel ölçekte yatırım yaptığı 350 şirket arasında, Sürdürülebilirlik Liderliği Ödülü’ne layık görülen en iyi 9 şirketten biri oldu.

Düşük enerji ve su tüketimi, ekolojik ayak izinin azaltılmasının desteklenmesi amacıyla yaşam döngüsü analizi ve geri dönüşüm uygulamaları nedeniyle "ÖkoWorld ÖkoVision Classic Yatırım Komitesi" tarafından ödüllendirilen Arçelik AŞ, fon tarafından yatırım almayı hedefleyen diğer şirketlere de uygulamalarıyla örnek teşkil ediyor.

Arçelik AŞ’ye ödülü, Komite’nin Almanya’nın Düsseldorf kentinde 14 Eylül Perşembe günü düzenlenen 25. yıldönümü töreninde takdim edildi. Ödül alan diğer şirketler arasında AmorePacific (Kore), East Japan Railway (Japonya), Electrolux (İsveç), Emmi (İsviçre), Herman Miller (İngiltere), Kone (Finlandiya), Royal Philips (Hollanda) ve Vestas(Danimarka) bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik AŞ Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı, sürdürülebilir iş modelleri geliştirilmesinin yatırımcıların değerlendirme kriterlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Arçelik AŞ olarak üründen üretime, tedarik zincirinden satış sonrası operasyonlarımıza kadar sürdürülebilirliği değer zincirimizin her halkasında entegre etmek için çalışıyoruz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken kurumsal yönetim ilkelerinden ödün vermeden, insan haklarına saygılı, kapsayıcı, sorumlu, etik ve şeffaf yönetim yaklaşımı ile hareket ediyoruz. Bu çabalarımızın dünyanın en saygın yatırım kuruluşlarından ÖkoWorld tarafından ödüllendirilmesi doğru adımlara ilerlediğimizin önemli bir göstergesi.” ifadelerini kullandı.

Bu arada, "ÖkoWorld ÖkoVision Classic" 30 yılı aşkın bir süredir dünyanın sürdürülebilir yatırımlar alanında öncü şirketlerinden biri olan "ÖkoWorld"ün 6 yatırım fonu arasında yer alıyor.