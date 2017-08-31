Arçelik, Hintli Voltas ile 2018'de buzdolabı üretimine başlayacak

BERLİN (AA) - Arçelik AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, gelişmekte olan ülkeleri merceklerine aldıklarını belirterek, "Bu doğrultuda Hindistan, Pakistan, Tayland ve Endonezya gibi hızlı büyüme kaydeden pazarlarda faaliyetlerimizi yoğunlaştırıyoruz. Bu stratejinin son halkası olarak, Hindistan'da Voltas (Tata Grup Şirketi) ile ortak kuracağımız fabrikanın 2018'in sonunda buzdolabı üretimine başlamasını planlıyoruz." dedi.

Avrupa'da solo beyaz eşya pazarında faaliyet gösteren Beko, 1- 6 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA'da en yeni ürün ve teknolojilerini tanıtıyor.

Bulgurlu, IFA kapsamında düzenlenen Beko'nun basın toplantısında, Beko'nun büyüme stratejisini ve inovasyon vizyonunu, küresel trendler ve tüketici iç görüleriyle şekillendirdiğini kaydetti.

Bugünün ihtiyaçlarının hızla değiştiğini, orta sınıf büyürken, hanelerin küçüldüğünü aktaran Bulgurlu, "İnsanlar hızlanan hayat temposu içinde, her alanda daha akıllı çözümlere ihtiyaç duyuyorlar. Ekonomik, sağlıklı, sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve akıllı uygulamalarla birlikte kullanabilecekleri ürünleri talep ediyorlar. Bu nedenle bizim en önemli hedefimiz, toplumunun her kesiminin yeni teknolojileri kullanarak hayatını kolaylaştırmak ve aynı zamanda doğal kaynaklarımızı koruyan ürünleri hayata geçirmek." dedi.

Bulgurlu, Beko'nun yeni girdiği pazarlar ile büyüme stratejisi ile ilgili, global markaları Beko ile tarihi İpek yolu boyunca uzanan bir "Beko Yolu" oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Global ekonominin büyüme motorları olan gelişmekte olan ülkeleri merceklerine aldıklarının altını çizen Bulgurlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda Hindistan, Pakistan, Tayland ve Endonezya gibi hızlı büyüme kaydeden pazarlarda faaliyetlerimizi yoğunlaştırıyoruz. Bu stratejinin son halkası olarak, Hindistan'da Voltas (Tata Grup Şirketi) ile ortak kuracağımız fabrikanın 2018'in sonunda buzdolabı üretimine başlamasını planlıyoruz. Aynı zamanda pazar büyüklüğü ve karlılığıyla öne çıkan Kuzey Amerika'da Beko ile büyüme planlarımız devam ediyor."

- "Tüm ürünlerde özel vergilerin azaltılmasını istiyoruz"

Arçelik Pazarlama AŞ Genel Müdürü Can Dinçer ise fuarda tüketicilerin daha kaliteli bir yaşam sürmesine, çevreye karşı daha duyarlı olabilmelerine katkıda bulunacak yüksek teknolojiye sahip akıllı ürünler ve yenilikler sergilediklerini söyledi.

"Yenilikçilik markamızın DNA'sında var ve bu doğrultuda kendimizi sürekli geliştiriyoruz." diyen Dinçer, yaptıkları yeniliklerle hayata değer kattıklarına inandıklarını, inovasyonlarında tüketicilerin ihtiyaçlarını temel alarak teknolojiyi herkesin erişimine açacak adımlar attıklarını dile getirdi.

Dinçer, geçen sene IFA'da sergiledikleri ürünlerden pizza fırınını başta İtalya ve Türkiye olmak üzere Avrupa pazarlarında satışa başladıklarını ve önemli bir rağbet gördüklerini ifade etti.

Eylül sonuna kadar uzatılan beyaz eşyada ÖTV indirimi kararı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Dinçer, hükümetin aldığı ÖTV kararının çok doğru bir karar olduğunu vurgulayarak, şunları anlattı:

"Bu kararla tüm perakende sektörü canlandı. Arçelik de hem ÖTV desteği hem de ÖTV'nin rüzgarıyla yaptığımız kampanyalarla ürünler muazzam bir talep gördü. Pazar şu anda ilk 6 aylık rakamlara göre yüzde 27 büyümüş durumda. Biz de Arçelik olarak bu büyümenin üzerinde bir büyüme sağladık. Bu kararın devam etmesini istiyoruz. Konuyu kamu ile paylaştık. Onlar tüm bileşenlerle değerlendirip en doğru kararı verecektir. Ama sahanın morale ihtiyacı vardı, çok doğru bir karardı. Biz bunun devam etmesini rica ediyoruz. Biz tüm ürünlerde özel vergilerin azaltılmasını istiyoruz. Zira sahada gördük, bu indirim satışları çok artırdı. Çok büyük faydası oldu."

Dinçer, daha önce Amerika pazarına girdiklerini, Chicago'da kendi şirketlerini kurduklarını anımsatarak, oradaki şirkette tüm müşteri hizmetlerini, satış sonrası servis hizmetlerini yönettiklerinin altını çizdi.

Burada daha üst segmente ürün satmayı hedefledikleri bilgisini veren Dinçer, "25 bin dolara buzdolabı satan rakiplerimizi kıskandıracak şekilde tasarımıyla, kalitesiyle, teknolojisi ile ürün üretebiliyoruz. Hedefimiz orada üst segment." dedi.

- Fuardan

IFA'da 223 ürününü sergileyen Beko'nun dünyanın en hızlı yıkayıcı kurutucusu UltraFast, zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor.

Beko AutoDosing bulaşık makinesi ise Avrupa'nın ilk otomatik deterjan dozajlamalı ev tipi bulaşık makinesi olma özelliğini taşıyor. Fast+ fonksiyonu 3 kat daha hızlı temizlik, AquaIntense teknolojisi 5 kat daha yüksek temizlik performansı sağlıyor.

Amazon Dash Replenishment Service (DRS) ile otomatik olarak deterjan siparişi imkanı sunuyor. AirTherapy çamaşır makinesi dünyanın sıcak hava dolaşımlı ilk çamaşır makinesi. Tazeleme programı, kötü kokuları giderme ve kırışıklığı önleme özellikleriyle hayatı kolaylaştırıyor.

Yeni yüksek kapasiteli buzdolabı serisi sınıfının en yüksek kapasiteli ürünlerini içeriyor, tazelik çözümleriyle donatılan buzdolapları sebze, meyve, et, tavuk ve balığı 3 kat daha uzun süre taze tutuyor. Kötü koku oluşumunu engelliyor.

Beko, IFA'da akıllı ev platformu HomeWhiz’i de tüketicileriyle buluşturuyor. Ankastre fırınlarda, Kombine Mikrodalga özelliği sayesinde, geleneksel fırınlara göre yüzde 50 daha hızlı pişirme sağlıyor.

- Beko'dan "Eat Like A Pro" girişimi

Beko IFA'da sponsoru olduğu FC Barcelona ile birlikte çocuklarda sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek amacıyla başlattığı "Eat Like A Pro" adlı küresel bir girişimi de duyurdu.

Küresel bir sorun olan obezitede mevcut eğilim devam ederse, 2025'e kadar 5 yaşın altında obez ya da aşırı kilo sorunu olanların sayısının 70 milyona ulaşması bekleniyor.

Beko, bu sorunla iki şekilde mücadele edilebileceğine inanıyor. "Eat Like a Pro" girişiminin amacı çocukların kahramanları gibi beslenmesine yardımcı olarak dünya genelinde çocuklarda sağlıklı beslenmeyi özendirmek.

Fuarda, FC Barcelona'nın efsane ismi Patrick Kluivert ve lezzetten ödün vermeyen sağlıklı yemek tarifleri yazarı Ella Mills ile tanıtılan girişim, Ocak 2018 itibariyle tüm dünyaya yayılacak.

Marka elçisi Patrick Kluivert, bu girişimin tüm dünyada ailelere ve çocuklara sağlık beslenme konusunda ilham vereceğini söyledi.

Beko, çocuklara sağlıklı yiyecekleri sevdirmek ve Eat Like a Pro’ya teşvik etmek üzere, FCB markalı buzdolabı, espresso makinesi, indüksiyon ocağı ve vakumlu spor blenderı gibi ürünlerden oluşan yeni bir seri hazırlıyor.