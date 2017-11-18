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Arçelik Kurumsal Çözümler HoReCa sektörünün ihtiyaçlarını karşılıyor

- Arçelik Türkiye Genel Müdürü Dinçer: - "Yıllardır tüketicilerin hayatına birçok yenilik katmış bir şirket olarak Arçelik Kurumsal Çözümler markamızla sektörlere hizmet ediyoruz. Arçelik Kurumsal Çözümler ile şimdi de HoReCa sektörünün ihtiyaçlarına bütünsel çözüm sağlamayı hedefliyoruz"

Arçelik Kurumsal Çözümler HoReCa sektörünün ihtiyaçlarını karşılıyor

- Arçelik Türkiye Genel Müdürü Dinçer: - "Yıllardır tüketicilerin hayatına birçok yenilik katmış bir şirket olarak Arçelik Kurumsal Çözümler markamızla sektörlere hizmet ediyoruz. Arçelik Kurumsal Çözümler ile şimdi de HoReCa sektörünün ihtiyaçlarına bütünsel çözüm sağlamayı hedefliyoruz"

18 Kasım 2017 Cumartesi 13:47
Arçelik Kurumsal Çözümler HoReCa sektörünün ihtiyaçlarını karşılıyor

İSTANBUL (AA) - Arçelik AŞ’nin tecrübesini kurumlara taşıyan Arçelik Kurumsal Çözümler, otel, restoran ve kafe sektörlerine yönelik ürünleri görücüye çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik AŞ, Arçelik Kurumsal Çözümler markası ile sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Arçelik Kurumsal Çözümler, turizm ve otomotiv sektörlerinin ardından şimdi de HoReCa (otel, restoran ve kafe) sektörlerine yönelik ürünlerini görücüye çıkardı.

Arçelik Kurumsal Çözümler, İstanbul’da 5'incisi düzenlenen ve dünyanın en büyük yeme-içme ve konaklama fuarları arasında gösterilen Sirha İstanbul’da bilgilendirme ekranları, ödeme kaydedici cihazlar ve Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesini sektör temsilcileriyle buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, 62 yıldır tüketicilere yepyeni deneyimler yaşatmış bir şirket olarak, yeni iş alanları ve yeni ürünlere yatırım yapmayı sürdürdüklerini belirterek, "Yıllardır tüketicilerin hayatına birçok yenilik katmış bir şirket olarak Arçelik Kurumsal Çözümler markamızla sektörlere hizmet ediyoruz. Arçelik Kurumsal Çözümler ile şimdi de HoReCa sektörünün ihtiyaçlarına bütünsel çözüm sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki güvenilir hizmet ağımız ile en küçük şirketten kurumsal şirketlere kadar yerinde ve uzaktan hizmet konularında aynı kalitede çözüm sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Arçelik AŞ’nin kurumsal dünyaya sunduğu ayrıcalıklı ürünler arasında bulunan ve büyük talep gören "YazarkasaPos"un özel bir yerinin olduğunu aktaran Dinçer, "YazarkasaPos ürünümüz ile, ödeme sistemlerinde sektör lideriyiz. Bu alanda da ürünümüzün özellikleri ve kalitesi dışında tercih edilmemizin en önemli sebebi yaygın bayi ve servis ağımız.” değerlendirmesinde bulundu.


Anahtar Kelimeler:
ArçelikKurumsal Çözümler
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