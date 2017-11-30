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Arçelik'te "omni" zamanı

İSTANBUL (AA) - Arçelik, perakende sektöründe "omni" dönüşüme öncülük ediyor. Arçelik açıklamasına göre, firma 29-30 Kasım tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Perakende Günleri'nin ana sponsoru...

Arçelik'te "omni" zamanı

İSTANBUL (AA) - Arçelik, perakende sektöründe "omni" dönüşüme öncülük ediyor. Arçelik açıklamasına göre, firma 29-30 Kasım tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Perakende Günleri'nin ana sponsoru...

30 Kasım 2017 Perşembe 14:09
Arçelik'te

İSTANBUL (AA) - Arçelik, perakende sektöründe "omni" dönüşüme öncülük ediyor.

Arçelik açıklamasına göre, firma 29-30 Kasım tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Perakende Günleri'nin ana sponsoru oldu.

Perakende Günleri nedeniyle görüşlerini paylaşan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, şirketin Omnichannel dönüşümünü anlattı.

Omnichannel’in genellikle online alışveriş olarak algılandığını ancak alışverişte birden fazla kanal kullanmak ve her kanalda aynı deneyimi yaşamak anlamına geldiğini anımsatan Dinçer, şunları kaydetti:

"5 yıldır omni olarak nitelendirilen; internet, mobil, telefon ve mağaza gibi farklı kanallardan eş zamanlı olarak alışverişlerimizi yapabiliyoruz. Geldiğimiz noktada müşterilerimiz farklı kanallardan aynı anda alışverişi deneyimledikçe hizmet olarak daha fazlasına ulaşmak istiyor. Bu da müşteri alışkanlıklarının değişimini beraberinde getiriyor. Bu nedenle sadece mağazalarla müşteriye erişmemiz mümkün değil, pek çok kanaldan tüketicilerin isteklerini karşılamalıyız. Şu anda yüzde 49 olan omni müşterilerin payının 5 yıl içerisinde yüzde 75'e çıkması bekleniyor. Biz dönüşümü müşteri deneyimini öne çıkartarak perakendede standartları değiştirdiğimiz yeni nesil mağazalarımızda başlattık. Arçelik olarak bugün Türkiye’de önemli yatırımlarla bu alanda öncü bir rol üstleniyoruz."

Omni müşterilerin lokasyon ve ihtiyaçlarını tespit ederek öncelikli olarak dönüşmesini öngördükleri perakende iş ortaklarıyla çalışmalara başladıklarını bildiren Dinçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her sene dönüşümü ihtiyaç duyulan yer ve zamanda büyüterek sürdüreceğiz. Biz omni dönüşümüyle beraber ‘İşimizin kalbinde müşterimiz var’ dedik ve bunun için şirket içerisinde Müşteri Deneyimi Direktörlüğü kurduk. Şu an müşterilerimize değdiğimiz her yerde arka planda çalışan büyük bir ekibimiz var. Böyle büyük dönüşümleri inanarak, hep birlikte aynı noktaya bakarak yapabilirsiniz. Omni müşteri olarak nitelendirdiğimiz bu yeni kitleye hitap etmek için dönüşümü gerçekleştirirken, geleneksel müşterilerimizi de düşünerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 10 senedir üstü üste Türkiye'nin en sevilen markası seçildik. Başarımızın ardında müşterilerimizi anlayıp onların beklentilerinin ötesinde ürün ve hizmet sunmamız yatıyor."


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