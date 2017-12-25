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Arkadaşının hediye ettiği kanarya tutkusu oldu

Amasya'da yaşayan ve bir arkadaşının 40 yıl önce hediye ettiği bir çift kanaryadan etkilenen Müslüm Şahin, dükkanı ve evinde 100 kanarya besliyor.

Arkadaşının hediye ettiği kanarya tutkusu oldu

Amasya'da yaşayan ve bir arkadaşının 40 yıl önce hediye ettiği bir çift kanaryadan etkilenen Müslüm Şahin, dükkanı ve evinde 100 kanarya besliyor.

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:05
Arkadaşının hediye ettiği kanarya tutkusu oldu

AMASYA (AA) - Amasya'da yaşayan ve arkadaşının dükkanına hediye olarak verdiği bir çift kanaryayı beslemeye başlayan Müslüm Şahin, aradan geçen 40 yılda 100 kanaryanın sahibi oldu.

Ailesiyle 13 yaşında köyden şehir merkezine taşınan 63 yaşındaki Şahin, bir terzinin yanında çıraklık yapmaya başladı. Yıllarca ustasının yanında çalışan Müslüm Şahin, 23 yaşında kendi iş yerini açarak mesleğini sürdürdü.

İş yerini açtığında arkadaşının dükkan hediyesi olarak verdiği bir çift kanaryayı beslemeye başlayan Şahin, ötüşleri ve görünüşünden etkilenerek zamanla başka kanaryalar da edindi.

Zaman zaman arkadaşlarına da kuş hediye eden Müslüm Şahin'in bugün itibarıyla 100 kanaryası bulunuyor.

"Onları dinlemekten, seyretmekten zevk alıyorum"

Şahin, bütün hayvanları sevdiğini ancak kanaryalara karşı ayrı bir ilgi ve tutkusu olduğunu söyledi.

Kanaryaların 40 yıldır hayatında olduğuna işaret eden Müslüm Şahin, "Hayvanları sevmeyen, insanları sevemez. Ben her gün bunlara hizmet ediyorum ve hiç bıkmıyorum. Her sabah geldiğimde sularını değiştiririm, yemlerini koyarım, kafeslerinin temizliğini yaparım. Zevk alıyorum çünkü onları dinlemekten, seyretmekten." dedi.

"Kanaryalar dükkanda olmazsa çalışamam zaten, elim kolum kalkmaz." diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Açtığımdan beri kanarya var dükkanımda. Evimde de besliyorum. Kanaryanın olmadığı yerde ben de olamam. Kanarya bana göre çok duygusal ve narin bir hayvan. Ötüşleri insanı dinlendiriyor, hayata bağlıyor. Ben onların ne demek istediğini anlıyorum, onlar da benim ne demek istediğimi anlıyor. Az değil, 40 yıllık dostluğumuz var."

Kanaryaları dinlemenin yanı sıra onlara hizmeti de zevkle yaptığını vurgulayan Müslüm Şahin, "Kanaryaları büyütmek, beslemek ve onları dinlemek bana huzur veriyor. Bu hayvanlar olmazsa ben bu dükkana da girmem, kanaryaların sesiyle çalışıyorum. Hayatım kanaryasız olmaz. 100 yaşına da gelsem kanarya beslerim, onlara hizmet ederim. Terziliği bırakıp bu dükkanı kapatsam bile onları evime taşırım, evimde meşgul olurum. Kanarya sesi duymadan çalışamıyorum, onlar öttükçe ben tempoyu artırarak çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Şahin, kanarya sevgisinin hiçbir şeyle ölçülemeyeceğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Hayvanlara eziyet edenleri ben insandan saymam. Eziyet etmek bir tarafa, sokak hayvanlarına yardımcı olmalıyız. Arkadaşım bana kanarya hediye etti, hayatım değişti. Şimdi ben de bakacağına inandığım arkadaşlarıma hediye veriyorum ancak bakamayacağını düşündüğüm insanlara istese de vermiyorum. 'Neden bu kadar kanarya seviyorsun, Fenerbahçeli misin' diyorlar. Ben Galatasaraylıyım, benim kanarya sevgimin takımla alakası yok."

Anahtar Kelimeler:
AmasyaHayvan SevgisiKanaryaTürkiye
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