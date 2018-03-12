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ASELSAN ortaklığında kurulan SADEC'ten 3 önemli imza

ASELSAN ile Suudi Arabistanlı TAQNIA DST ortaklığında kurulan SADEC'in, Riyad'da gerçekleştirilen "4. Silahlı Kuvvetler-Yerli Üretimi Destekleme Fuarı"nda önemli anlaşmalar sağladığı bildirildi.

ASELSAN ortaklığında kurulan SADEC'ten 3 önemli imza

ASELSAN ile Suudi Arabistanlı TAQNIA DST ortaklığında kurulan SADEC'in, Riyad'da gerçekleştirilen "4. Silahlı Kuvvetler-Yerli Üretimi Destekleme Fuarı"nda önemli anlaşmalar sağladığı bildirildi.

12 Mart 2018 Pazartesi 12:29
ASELSAN ortaklığında kurulan SADEC'ten 3 önemli imza

RİYAD (AA) - ASELSAN ile Suudi Arabistanlı TAQNIA DST ortaklığında kurulan "Suudi Savunma Elektroniği Şirketi"nin (Saudi Defense Electronics Company-SADEC), Riyad'da gerçekleştirilen "4. Silahlı Kuvvetler-Yerli Üretimi Destekleme Fuarı"nda (AFED 2018) önemli anlaşmalar sağladığı bildirildi.

SADEC Genel Müdürü Sultan bin Halid Almorqi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "AFED 2018" sırasında savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren pek çok firmayla görüşmeler yaptıklarını ve Suudi Arabistanlı taraflarla 3 önemli anlaşmaya imza attıklarını söyledi.

Suudi Arabistan'da üretilecek yerli zırhlı araç için radar ve kamera sistemleri hizmeti verme konusunda "Suudi Arabistan Otomotiv Geliştirme Şirketi" ile mutabakat zaptı imzaladıklarını belirten Almorqi, radar, kamera ve elektronik harp sistemlerinin geliştirilmesi açısından bu adımın ciddi önem arz ettiğine dikkati çekti.

SADEC'in ayrıca, "Suudi Arabistan'da yerli imkânlarla gemi yapımı ve burada kullanılacak her türlü sistemi geliştirme konusunda" ülkede faaliyet gösteren ZAMİL şirketinin de aralarında olduğu 3 firma ile ittifak kurduğunu aktaran Almorqi, bu ittifakın yerli 25 fabrikayı desteklemesinin yanı sıra Suudi Arabistanlı 12 firma ile bölgesel bazı bayilikleri kaynak olarak kullanacağını kaydetti.

Bunun yanında Suudi Arabistan Ulusal Muhafızlar Bakanlığı ile elektronik harp, radar ve elektro-optik sistemleri alanlarında hizmet vermek ve yerli ürünler sağlamak üzere mutabakat zaptı imzaladıklarını dile getiren Almorqi, bu anlaşmanın da son derece önemli olduğunu vurguladı.

SADEC'in kuruluşu

Almorqi, SADEC'in kuruluş hikâyesinin 2012 sonuna doğru Türkiye ile Suudi Arabistan arasında gerçekleştirilen görüşmelere dayandığını, bunun sonucunda Temmuz 2015'te savunma elektroniği alanında iş birliğini artırmak üzere ASELSAN ve Kral Abdulaziz Bilim ve Teknoloji Kenti ile TAQNIA DST arasında mutabakat zaptı imzalandığını belirtti.

Ardından elektronik harp ve radar alanlarında ASELSAN tarafından geliştirilen ürünleri test ve değerlendirme aşamasına geçtiklerini dile getiren Almorqi, yapılan deneyler sonucu ASELSAN ürünlerinin Suudi Arabistanlı ilgili birimlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olduğu kanaatine varıldığını ve 2016'da TAQNIA DST ile ASELSAN arasında iş birliği anlaşması imzalandığını aktardı.

Suudi Arabistanlı TAQNIA DST şirketinin, yerli savunma sanayisini geliştirme konusunda birkaç yıl boyunca uluslararası ortaklar aradığını söyleyen Almorqi, bu doğrultuda savunma ve güvenlik sanayisi alanlarında uluslararası öneme sahip bazı firmalara yapılan ziyaretler ve görüşmelerin ardından ASELSAN ile ortaklığa karar verildiğini ifade etti.

SADEC'in kuruluşunda Türkiye Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın ciddi destek sağladığına dikkati çeken Almorqi, şirketin çalışmalarına sağlam adımlarla devam etmesi için destek olan Türkiye ve Suudi Arabistanlı tüm yöneticilere teşekkür etti.

SADEC Genel Müdürü Almorqi ayrıca, şirketin iki ülke arasında "stratejik ortaklığı" benimsediğini ve uzun yıllar devam edecek bu ortaklığın kendilerini gururlandırdığını sözlerine ekledi.

Öncü şirketlerden biri

SADEC Başkan Yardımcısı Zekeriya Aksoy da çalışmalarına hızla devam eden SADEC'in, Suudi Arabistan'ın "2030 Vizyonu" kapsamında ülkedeki savunma sanayisinin geçirdiği dönüşümde öncü şirketlerden biri olduğuna vurgu yaptı.

SADEC'in, Suudi Arabistan'daki kritik teknolojilerin yerli olarak geliştirilmesi için model şirketlerden biri olarak yerini aldığını belirten Aksoy, iki ülkenin ortaklığında kurulan firmanın ayrıca Türkiye-Suudi Arabistan arasında stratejik ve ekonomik bağların güçlenmesine katkı sağladığına işaret etti.

Türkiye'nin "şeref konuğu" olduğu AFED 2018, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
ASELSANEkonomiSADECTAQNIA DST
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