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ASELSAN'dan 290 milyon liralık yatırım

- ASELSAN, 155 milyon liralık yatırımla elektronik "kara ve silah", "deniz", "hava ve füze" sistemlerine yönelik üretim kapasitesini artıracak - Şirket, global bir oyuncu olduğu askeri haberleşme ile sivil haberleşme çözümleri için de 135 milyon liralık yatırım yapacak

ASELSAN'dan 290 milyon liralık yatırım

- ASELSAN, 155 milyon liralık yatırımla elektronik "kara ve silah", "deniz", "hava ve füze" sistemlerine yönelik üretim kapasitesini artıracak - Şirket, global bir oyuncu olduğu askeri haberleşme ile sivil haberleşme çözümleri için de 135 milyon liralık yatırım yapacak

27 Mart 2018 Salı 11:01
ASELSAN'dan 290 milyon liralık yatırım

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, kuracağı yeni üretim hatları, yapacağı makine ve teçhizat ilaveleriyle mevcut kapasitesini artıracak.

Elektronik teknolojileri alanında, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm müşterilerine özgün ürün ve sistemler sunmak, varlık ve kaynaklarının değerini artırmak amacıyla hareket eden ASELSAN, bu doğrultuda bir dizi yatırım yapacak.

ASELSAN elektronik sistemlere yönelik yatırımlar için 155 milyon liralık kaynak kullanacak. Şirket bu kapsamda 2,6 milyon dolarlık makine ve teçhizat ithalatı gerçekleştirecek.

Bu yatırımla şirket, yılda 4 bin 343 elektronik kara ve silah sistemi üretebilecek. Şirketin elektronik deniz sistemleri üretim kapasitesi yılda bin 357'ye, elektronik hava ve füze savunma sistemleri üretim kapasitesi de yılda 58 bin 162'ye çıkacak.

ASELSAN, savunma sistem teknolojileri alanında kara sistemleri, uzaktan komutalı silah, komuta kontrol ve bilgi, tank, hava ve füze savunma, hava savunma top ve akıllı mühimmat, hava savunma komuta kontrol, su altı/su üstü deniz, torpido ve su altı sistemleri konularında ileri teknolojili ürün çözümleri için çalışmalar yürütüyor.

- Askerlerin ardından sivilleri konuşturacak

ASELSAN'ın kuracağı yeni üretim hatları, yapacağı makine ve teçhizat ilaveleriyle kapasitesini artıracağı bir diğer alan haberleşme cihaz ve sistemleri olacak.

Bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan, ürün ve sistemleri çok sayıda ülkede hizmet veren şirket, mevcut kapasitesini artırmak, mevcut ürünlerini geliştirmek ve bunlara yenilerini eklemek için 135 milyon liralık yatırım yapacak. Bu yatırım için yaklaşık 290 bin dolarlık makine ve teçhizat alımına gidilecek.

Söz konusu yatırımla ASELSAN'ın yıllık haberleşme cihazı üretim kapasitesi 154 bin 250'ye, haberleşme sistemi sayısı 7 bin 690'a çıkacak.

ASELSAN, 40 yılın üzerindeki özgün telsiz tasarım ve üretim tecrübesiyle ortaya koyduğu telsizler yaklaşık 20 ülkenin ordusu tarafından kullanılıyor. Savunma tabanlı telsiz/haberleşme sistemleriyle global pazarın iddialı aktörleri arasında yer alan şirket son dönemde mobil iletişim teknolojilerine yatırım yapıyor.

Yerli baz istasyonu ULAK'ın teslimatlarına başlayan ASELSAN, 5G teknolojisine yönelik teknik altyapı oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin, haberleşme teknolojilerine yönelik çalışmaları arasında uzay teknolojileri, uydu yer sistemleri ve uydu görev yükleri de bulunuyor.

ASELSAN'ın önümüzdeki dönemde elektronik sistemler ve haberleşme alanlarına yapacağı yatırımların toplam büyüklüğü 290 milyon liraya ulaşacak.


Anahtar Kelimeler:
ASELSANHaberleşmeSavunma SanayisiSilah SistemleriYatırım
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