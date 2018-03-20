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Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi açıldı

Sivas'ta, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun adının yaşatılacağı Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi'nin açılışı yapıldı.

Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi açıldı

Sivas'ta, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun adının yaşatılacağı Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi'nin açılışı yapıldı.

20 Mart 2018 Salı 15:09
Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun adının yaşatılacağı Aşık Veysel Kültür ve Sanat Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde 355 bin liraya mal edilen sanat evinin açılışı, ozanın ölümünün 45. yılında düzenlenen törenle yapıldı.

Vali Davut Gül, açılış öncesi yaptığı konuşmada, Sivas'ı güzel şehir yapan şeylerin başında aşıkların geldiğini söyledi.

Aşık Veysel'in, ozanların içinde özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Gül, "Sivas'ta Aşık Veysel adına bir kültür mekanı olması isabetli oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Kültür Turizm Müdürü Kadir Pürlü de Sivas'ta Aşık Veysel'in adına bir mekan bulunmadığını belirterek, "Aşık Veysel'in hatırasını yaşatan bir mekan olacaktır. Ozanlık geleneğinin de hatıralarını burada yaşatacağız. Burada çeşitli kurslar düzenlenecek. Geleneksel kültürümüze yönelik çalışmalar yapılacak. Şehirdeki insanlar için buluşma noktası olacaktır." ifadelerini kullandı.

Aşık Veysel'in torunu Sebahattin Şatıroğlu ise dedesi adına yapılan kültür ve sanat evinin hayırlı olmasını dileyerek, "Burası gelecek nesillere aktarılacak bir kültür mirası oldu." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Aşık Veysel'in torunu Sebahattin Şatıroğlu, kurdele keserek sanat evinin açılışını gerçekleştirdi.

Muhabir: Merve Topuz, Serhat Zafer

Anahtar Kelimeler:
AçıldıAşık Veysel Kültür Ve Sanat EviSanat
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