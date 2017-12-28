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'Asıl teröristler içimize sızanlarmış'

Darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada Müşteki Astsubay Karakaya,"'Terör saldırısı var.' denilmişti ama asıl teröristler içimize sızanlarmış." dedi.

'Asıl teröristler içimize sızanlarmış'

Darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada Müşteki Astsubay Karakaya,"'Terör saldırısı var.' denilmişti ama asıl teröristler içimize sızanlarmış." dedi.

28 Aralık 2017 Perşembe 16:41
'Asıl teröristler içimize sızanlarmış'

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 sanığın yargılandığı davaya müşteki beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada Astsubay Cemil Karakaya'nın "müşteki" sıfatıyla beyanı alındı.

Duruşmaya Gaziantep'ten Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Karakaya, olay tarihinde Etimesgut Zırhı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı 2 No'lu Nizamiyede "Nizam Karakol Komutanı" olarak görev yaptığını söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da evinde bulunduğu sırada bölük komutanı üsteğmen Sedat Caferoğlu'nun kendisini arayarak birliğe gelmesini istediğini belirten Karakaya, bunun üzerine karargaha geldiğini anlattı.

Karakaya, gelişmeler hakkında bilgi aldığı astsubay Serkan Tenliler'in dönemin tümen komutanı emekli Tümgeneral Erdoğan Akyol'un birileri tarafından dışarıya çıkartıldığını söylediğini dile getirerek, bir zaman sonra nizamiyeden iki tankın dışarı çıktığını, yaklaşık bir saat sonra bu zırhlı araçların kışlaya döndüklerini kaydetti.

İlerleyen saatlerde 2 No'lu nizamiyede bulunduğu sırada harekat merkezinden sanık eski binbaşı Selim İlhan'ın kendisini arayarak kanuna uygun olmayan emirler verdiğini ifade eden Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Semih binbaşı beni aradı, 'Tanklar daha çıkmadı mı?" diye sordu. Tankların çıkmasının mümkün olmadığını, dışarıda insanların toplandığını, iş makinelerinin da bulunduğunu, eğer tanklar çıkacak olursa kanın gövdeyi götüreceğini söyledim. Bunun üzerine bana kuvvetin emrinin bu yönde olduğunu, 'Sen yanındaki askerleri al, halkın üzerine ateş açarak onları dağıt, tanklar bu esnada çıkış yapsınlar. Gerekirse tanklar da halkın üzerine ateş açsın, eğer olaya polis müdahale ederse onları da vurun.' dedi.

Ben de 'Kimi kime ateş ettiriyor, vurduruyorsunuz, karşıdaki insanlar kim, bunlar düşman mı, biz bunlara nasıl ateş ettirelim? Ateş ettirmem.' diye söyledim. Ateş etmememiz halinde vatan hainliğinden yargılanacağımızı söyleyerek telefonu kapattı. 'Terör saldırısı var.' denilmişti ama asıl teröristler içimize sızanlarmış."

Karakaya, darbenin püskürtülmesinin ardından cuntacı askerlerin derdest edilerek güvenlik güçlerince teslim alındığını sözlerine ekledi.

Duruşmaya ara verildi.

Muhabir: Tanju Özkaya

Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzEtimesgut Zırhlı BirliklerFETÖTürkiye
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