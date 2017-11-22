Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104234
ALTIN
163.751
DOLAR
3.9630
STERLİN
5.2414
EURO
4.6556
Beşiktaş'ın 'üç silahşörü'
Beşiktaş'ın 'üç silahşörü'
Anadolu Efes 6. kez 'dalya' diyecek
Anadolu Efes 6. kez 'dalya'...
Avrupa'da moda Beşiktaş
Avrupa'da moda Beşiktaş
Genç Milli Takımlar Sorumlusu Kafkas: Türk futbolunun kurtuluşu genç oyuncu gelişiminde
Genç Milli Takımlar Sorumlusu Kafkas:...
Medipol Başakşehir'in tek şansı galibiyet
Medipol Başakşehir'in tek şansı galibiyet

‘Asırlık çınar’ rüyasında bile öğrencilerini görmek istiyor

Babası 1. Dünya Savaşı'nda şehit düşen, Erzurum Öğretmen Okulunu bitirerek 1935'te mesleğe başlayan 103 yaşındaki Mukime Furatoğlu, Öğretmenler Günü'nü 82. kez kutlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

‘Asırlık çınar’ rüyasında bile öğrencilerini görmek istiyor

Babası 1. Dünya Savaşı'nda şehit düşen, Erzurum Öğretmen Okulunu bitirerek 1935'te mesleğe başlayan 103 yaşındaki Mukime Furatoğlu, Öğretmenler Günü'nü 82. kez kutlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

22 Kasım 2017 Çarşamba 14:41
‘Asırlık çınar’ rüyasında bile öğrencilerini görmek istiyor

AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Amasya'nın Merzifon ilçesinde oturan 103 yaşındaki emekli öğretmen Mukime Furatoğlu, Öğretmenler Günü'nü 82. kez kutlamaya hazırlanıyor.

Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden Furatoğlu, Rize'de 1914'te dünyaya geldi. Subay babası, kendisi 6 aylıkken 1. Dünya Savaşı'nda Erzurum Cephesi'nde şehit düşen Furatoğlu, 1935'te Erzurum Öğretmen Okulundan mezun olarak çok sevdiği mesleğine başladı.

Yurdun birçok yerinde görev yapan ve binlerce öğrenci yetiştiren Furatoğlu, 1971'de emekli oldu.

Emekliliğinin üzerinden 46 yıl geçmesine rağmen öğrencilerine özlemi dinmeyen Furatoğlu, günlerini eski günlerini anıp, kitap okuyarak geçiriyor.

Furatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk hayalinin peşinden koşarak öğretmen olduğunu söyledi.

Öğrencilerinin kendisini sevip saydığını anlatan Furatoğlu, "Aynı zamanda benden çok çekinirlerdi. Şimdi onları çok özlüyorum, gözlerimde tütüyorlar. O kadar çok severdim ki onları anlatamam. Şimdi öğretmenler, öğrencilerden korkuyor, saygı sevgi kalmamış sanki. Neden böyle olmuş bilemiyorum." diye konuştu.

"Onları rüyamda görmek için can atıyorum"

Dünyaya bir kez daha gelse yine ilkokul öğretmeni olmak istediğini belirten Furatoğlu, "Öğrencilerimin kalpleri tertemizdi, onu görebiliyordum. Hiçbir şeyi gizlemezlerdi. Onların özlemleri, hayalleri, anılarıyla yaşıyorum. Onları rüyamda görmek için can atıyorum. Onların cıvıltısına, seslerine hasret kaldım. Günlerim onları düşünmekle geçiyor." ifadelerini kullandı.

Yeni bir Öğretmenler Günü kutlayacak olmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Furatoğlu, genç öğretmenlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Genç öğretmenlerimiz öğrencilerini sevsinler ve değer versinler. Onlara ilk önce vatan ve millet sevgisi, bayrak ve Atatürk sevgisi öğretsinler. Kendilerini sevdirsinler, saydırsınlar. Bunları yapınca okul derslerini öğretmek de kolay oluyor. Şimdi sağlığım el verse, imkan verseler öğretmenlik yaparım. Hayatımın sonuna kadar öğrencilerimin hayalleriyle yaşayacağım."

Anahtar Kelimeler:
103 Yaş82. YılEmekli öğretmenMukime FuratoğluÖğrenciöğretmenler GünüYaşam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bosna Kasabı'na müebbet
'Bosna Kasabı'na müebbet
Android telefonlar kullanıcıları istem dışı takip ediyor
Android telefonlar kullanıcıları istem dışı takip ediyor
Erdoğan'a suikast girişimi davasında gerekçeli karar hazırlandı
Erdoğan'a suikast girişimi davasında gerekçeli karar hazırlandı
Şimşek: Bugünkü piyasa iniş çıkışları geçicidir
Şimşek: Bugünkü piyasa iniş çıkışları geçicidir
Borsan Grup'tan yerli LED armatürler
Borsan Grup'tan yerli LED armatürler
İş Bankası'na 4 ödül
İş Bankası'na 4 ödül
İSEDAK toplantısında 2,25 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı
İSEDAK toplantısında 2,25 milyar liralık kredi anlaşması imzalandı
Ovit Tüneli kontrollü olarak ulaşıma açıldı
Ovit Tüneli kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim