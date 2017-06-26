Asker'den firar eden genç trafik kazasında öldü

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'ndeki baba evine, askerlik görevini yaptığı birliğinden firar ederek gelen 23 yaşındaki, arkadaşları ile gezmeye çıktığı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu kaldırıldığı hastanede öldü.Manisa Alaşehir'de askerlik görevini yaparken çarşı iznine çıkan, firar ederek memleketi Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Döğüşbelen Mahallesi'ndeki baba evine geldi.Burada, arkadaşı 27 yaşındakiyönetimindeki 48 K 6017 plakalı otomobille gezmeye çıkan Ölmez, Kanat ve 29 yaşındaki İbrahim Yalçın, Ekincik yönüne giderken Kanat'ın direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu araç yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı.Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ölmez yaşamını yitirirken, Yalçın yapılan ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.'in cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Diğer yaralı Yalçın'ın hayati tehlikesin devam ettiği ifade edilirken, tedavisi tamamlanan Kanat'ın gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.