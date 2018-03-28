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Askeri lise sınavı sorularını 'Allah rızası için' dağıtmışlar

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması" soruşturması sonunda 10 kişi hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Askeri lise sınavı sorularını 'Allah rızası için' dağıtmışlar

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması" soruşturması sonunda 10 kişi hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

28 Mart 2018 Çarşamba 21:36
Askeri lise sınavı sorularını 'Allah rızası için' dağıtmışlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması" soruşturması sonunda 10 kişi hakkında 10 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklu 10 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, söz konusu sınav sorularının çalınmasına ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İddianamede, "FETÖ/PDY'nin 2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması" soruşturmasında ifadeleri alınan tutuklu sanıklar A.G. ve E.K'nin beyanları kapsamında sınav sorularının ilgili kişilerce örgüt evinde kalan öğrencilere dağıtıldığı anlatıldı. İddianamede, TSK'de görevli personellere, büyük bir bölümü örgüte ait dershane ve yurtlarda, sonrasında evlerde kalmaları dolayısıyla sınavı kazanmaları ve örgütün bu alanda güçlenmesini sağlamaları amacıyla gerektiğinde sınav sorularının verildiği kaydedildi.

Sanık A.G, iddianamedeki ifadesinde, sınavlardan önce soruların kendisine verildiğini belirterek, şunları aktardı:

"Askeri sınavlardan 1-2 gün önce 'Enes' kod adlı şahıs benim yanıma gelerek üzerinde herhangi bir yayınevi ismi ve logosu bulunmayan A4 kağıtlarını verdi. 'Bu kağıtlardaki sorular ile çocukları askeri lise sınavlarına bu kağıtlar ile hazırlayalım.' dedi. Ben de kendilerinin yıllardır dershaneci olduklarını daha önceden çıkan soruları bir araya getirip böyle bir çalışma yaptıklarını tahmin ettim. Bu kağıtları çocuklara vererek bunlar üzerinde çalışmalarını istedim. Çocuklar hem bu test sorularına çalıştı hem de ben de bu sorularını çözmelerine yardımcı oldum. Çocuklar daha sonra sınava girdi. Çocuklar sınava girdikten sonra tekrar eve geldi ve bana 'Abi bize verdiğin sorular ile askeri lise sınavında çıkan sorular birebir aynı.' dedi. Ben inanmadım, abarttıklarını düşündüm. İnternet kafeden yazılı sınavda çıkan soruları kontrol ettim ve aynısı olduğunu görünce şoke oldum. Sınavda sorulan sorular ile çocuklara verdiğimiz test kağıtlarındaki sorular birebir aynıydı. Ben de hemen başka biriyle görüştüm, durumu kendisine söyledim. Bana tebessüm ederek 'Allah rızası için.' dedi. Ben de Allah rızası için diyorsun ancak başkalarının hakkına girerek kul hakkı yiyorsunuz.' dedim."

"Bu çocuklar gizlenirdi"

Sanıklardan E.K. ise sınavlara katılan öğrencilerin "özel çocuklar" olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Askeri Lise Sınavları'na iki gün kala bir kişi eve test kitabı getirdi. Bu kişi her bir öğrenciye bir test kitabı verdi. Çocuklara 'Bu sorulara iyi çalışın, sınavda çıkabilir.' dedi. Çocuklar, hatırladığım kadarıyla Bolu'da sınava girdiler. Eve geldiklerinde o şahsın kendilerine verdiği test kitabındaki sorular için 'O kitaptaki soruların hepsi sınavda çıktı ve biz soruların çoğunu yaptık.' dediler."

Yaşanan olay karşısında soruların öğrencilere verildiğini anladığını aktaran E.K, "Ben bu aşamadan sonra, tespit edilen öğrencilerin askeri sınavlara hazırlandırıldıkları, kendilerine sınav sorularının verildiğini anladım. Ayrıca bu öğrenciler ileride deşifre olmasın diye özellikle cemaate ait dershanelere gönderilmiyordu. Bu çocuklar gizlenirdi. Bu yapıda herkes onları görmezdi." ifadelerini kullandı.

İddianamede, A.G. ve E.K'nin de bulunduğu tutuklu 10 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından 10 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Muhabir: Tayyib Hoşbaş

Anahtar Kelimeler:
Askeri Lise SınavlarıDüzceTürkiye
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