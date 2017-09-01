Aslan 'Cesur'a bebek bakımı

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol kontrolünde bulunarak Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirilen 2 aylık yavru aslan "Cesur"un bakımı adeta bebek gibi yapılıyor.

Geçen hafta Cizre ilçesinde, yol arama ve kontrol noktasında İ.Ö'ye ait otomobilde, polislerce bulunduktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirilen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından "Cesur" adı verilen yavru aslan, itinayla büyütülüyor.

Düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirilen, günde 8 öğün beslenen "Cesur" için geceleri de nöbetçi personel görevlendirildi. Hemen her adımı kontrol altında tutulan yavru aslana, gaz yapmaması için laktozsuz süt veriliyor. Cesur'a ilerleyen süreçte sorun yaşanmaması için çekilmiş dana eti yediriliyor. Bazı zamanlarda biberonla beslenen "Cesur", kısa sürede 650 gramdan 1,5 kilograma ulaştı.

"Anne şefkatiyle besleniyor"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cesur"un sağlık kontrollerinin ilk geldiği andan itibaren yapıldığını ve şu an genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

Özsöyler, vitamin ve minerallerle beslenen hayvana, sindirim sisteminin düzenli çalışması için laktozsuz süt verildiğini dile getirdi.

Yavru aslana vücudunu geliştirecek ilaç takviyesi de uygulandığını belirten Özsöyler, şöyle konuştu:

"Cesur geldiğinde yaklaşık 650 gramdı. Şimdi ise 1,5 kilograma ulaştı. Günde 8 defa besliyoruz. Bu beslemelerin dördü gece, dördü de gündüz saatlerinde gerçekleştiriliyor. Bakıcılarımız kendisine adeta bir anne şefkatiyle yaklaşıyor. Hatta bir ekibi bu iş için gece görevlendiriyoruz."