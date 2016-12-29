Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tahliye edildi

Kapatılan Özgür gündem Gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik davada tutuklu bulunan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi yazarAsli Erdoğan ile dilbilimci-yazar Necmiye Alpay’ında aralrında bulunduğu9 sanığın yargılanması bugün yapıldı.

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