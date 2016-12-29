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29 Aralık 2016 Perşembe 18:25

Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tahliye edildi

Kapatılan Özgür gündem Gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik davada tutuklu bulunan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi yazarAsli Erdoğan ile dilbilimci-yazar Necmiye Alpay’ında aralrında bulunduğu9 sanığın yargılanması bugün yapıldı.

Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tahliye edildi
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Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tahliye edildi

Kapatılan Özgür gündem Gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik davada tutuklu bulunan gazetenin yayın danışma kurulu üyesi yazarAsli Erdoğan ile dilbilimci-yazar Necmiye Alpay’ında aralrında bulunduğu9 sanığın yargılanması bugün yapıldı.
   Bugün yapılan duruşmada duruşma savcısı tutuklu sanıklar Aslı Erdoğan,Necmiye Alpay ve Bilir Kaya’nın tahliye edilmesini talep etti.Savcı İnan Kızılkaya’nın ise tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.
   Mahkeme Aslı Erdoğan,Necmiye Alpay ve Bilir Kaya’nın tahliyesini kararlaştırdı.Bu kararla 4.5 aydır tutuklu bulunan Aslı Erdoğan ile 4 aydır tutuklu bulunan Necmiye Alpay ve Bilir Kaya tahliye edildi.İnan Kızılkaya'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.
 
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Özgür GündemAslı ErdoğanNecmiye Alpay
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