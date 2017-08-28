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Assan Hanil, Ford Otosan'a ticari araç koltuğu tedarik edecek

- Assan Hanil, özgün tasarımlı hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğu projesi kapsamında Ford Otosan ile tedarik anlaşması imzaladı - Assan Hanil Genel Müdürü Güner: - "Hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğu projesiyle ilgili tesisler dahil, 2017-2020 yıllarında 32 milyon avroluk yatırım planlıyoruz"

Assan Hanil, Ford Otosan'a ticari araç koltuğu tedarik edecek

- Assan Hanil, özgün tasarımlı hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğu projesi kapsamında Ford Otosan ile tedarik anlaşması imzaladı - Assan Hanil Genel Müdürü Güner: - "Hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğu projesiyle ilgili tesisler dahil, 2017-2020 yıllarında 32 milyon avroluk yatırım planlıyoruz"

28 Ağustos 2017 Pazartesi 11:21
Assan Hanil, Ford Otosan'a ticari araç koltuğu tedarik edecek

İSTANBUL (AA) - Assan Hanil, özgün tasarımlı hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğu projesi kapsamında Ford Otosan ile tedarik anlaşması imzaladı.

Assan Hanil'den yapılan açıklamaya göre, şirket, kendi Ar-Ge merkezinde sıfırdan geliştirdiği hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğu projesi kapsamında Ford Otosan ile tedarik anlaşması yaptı.

Bu anlaşma çerçevesinde Assan Hanil geçen yıl IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı'nda lansmanını yaptığı koltuğunu, ilk olarak Ford Otosan için üretmeye başlayacak.

Yüksek Ar-Ge kabiliyeti ve yetkin mühendislik kadrosuna sahip olan Assan Hanil, özgün tasarımlı koltukla hem yurt içinde hem yurt dışında güçlü bir noktaya ulaşmayı hedefliyor.


- "32 milyon avroluk bir yatırım planlıyoruz"


Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Ford Otosan gibi önemli küresel markanın büyük projelerinden birinde tercih edilmenin, Assan Hanil'in Ar-Ge, mühendislik, üretim ve kalite kabiliyetlerine olan güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Güner, Assan Hanil'in bu yeni projesiyle dünya pazarlarına açılmayı, müşterilerinin bulunduğu ülke ve lokasyonlarda yeni tesisler kurmayı hedeflediğini bildirdi.

Hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğu projesiyle ilgili tesisler dahil, 2017-2020 yıllarında 32 milyon avroluk yatırım planladıklarını belirten Güner, "Avrupa, Rusya ve Kore'ye orta vadede ciddi ölçekte ihracat yapmayı planlıyoruz. Bu bölgelerde lokal operasyon planlarımız bulunuyor. Bu noktada yalnızca Türkiye pazarı değil, projelerin gelişimine istinaden yakın coğrafyadaki büyük üreticiler de hedef pazarımız içinde yer alıyor." görüşlerini kaydetti.

Atacan Güner, Assan Hanil'in büyümesine ivme kazandıracak hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğu projesi üzerinde çalışmalarını emin adımlarla sürdürdüklerini aktararak, "Ülkemizin gelişimine, yüksek teknolojili üretim kabiliyetlerini artırmaya, istihdamı geliştirmeye, katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Sektörümüzde ülkemizde lider, küresel bir çözüm ve gelişim ortağı olacağız". ifadelerini kullandı.


Anahtar Kelimeler:
Assan HanilFord OtosanSürücü KoltuğuTicari Araç
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