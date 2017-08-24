Astronomlar Antares yıldızını detaylı görüntüledi

ANKARA (AA) - Astronomlar, gökyüzündeki en parlak 15. yıldız sayılan kızıl üstdev yıldız Antares'i (Alpha Scorpii) detaylı bir şekilde görüntülemeyi başardı.

Şili ve Almanya'dan gökbilimciler, Scorpius yıldız takımı içindeki en parlak yıldız olan, 554 ışık yılı uzaklıktaki Antares'in atmosferindeki madde hızının da bir haritasını çıkardı. İlk defa güneş dışında bir yıldızın madde hızını haritalayan astronomlar, Antares'in dış atmosferinde umulmadık türbülanslar olduğunu keşfetti.

Kuzey Şili Katolik Üniversitesinden Dr. Keiichi Ohnaka ve ekibi, Antares'in atmosferindeki gaz hareketlerini doğrudan gözlemleyebilmek için Avrupa Güney Rasathanesi'nin (ESO) Şili'deki Cerro Paranal dağında bulunan Çok Büyük Teleskop Girişimölçeği'ni (VLTI) kullandı.

Dr. Ohnaka, Antares gibi yıldızların evrimlerinin son safhasında kütlelerini nasıl bu kadar hızlı kaybettiği meselesinin yarım yüzyıldır çözülemediğini ifade etti.

Dr. Ohnaka, "Antares'in dış atmosferindeki gaz devinimlerini ölçebilecek tek araç VLTI, bu ölçüm meselenin açıklığa kavuşmasında çok önemli bir adım. Bir sonraki zorlu aşama, türbülanslı devinimlere neyin sebep olduğu." ifadelerini kullandı.

Gökbilimciler araştırmaları kapsamında ilk defa Güneş haricinde bir yıldızın 2 boyutlu hız haritasını oluşturdular. Astronomlar, Antares'te beklenenden daha uzakta dalgalı, düşük yoğunlukta gaz bulduklarını aktardı.

Antares'in çapı Güneş'in 700 katına ulaşıyor.

Muhabir: Ayşe Aktaş