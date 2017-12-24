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At binmeye gelemeyen çocuklara atları götürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Atlı Spor Binicilik Tesislerinde eğitim veren Maria Todorovska Omari'nin "Atların Masal Dünyası" adlı projesi çerçevesinde atlar, okullara götürülerek, çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor.

At binmeye gelemeyen çocuklara atları götürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Atlı Spor Binicilik Tesislerinde eğitim veren Maria Todorovska Omari'nin "Atların Masal Dünyası" adlı projesi çerçevesinde atlar, okullara götürülerek, çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor.

24 Aralık 2017 Pazar 14:49
At binmeye gelemeyen çocuklara atları götürüyor

SAMSUN - Mehmet Kumcağız

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Atlı Spor Binicilik Tesislerinde profesyonel binicilik eğitimi veren Maria Todorovska Omari tarafından yürütülen "Atların Masal Dünyası" adlı proje kapsamında, öğrencilere hayvan sevgisi aşılanmaya çalışılıyor.

Samsun'daki okullarda öğrenim gören öğrencileri önceki yıllarda Atlı Spor Binicilik Tesislerine davet ederek ata bindirmek, böylece hayvan sevgisi aşılamak isteyen Omari, çeşitli nedenlerle bu çalışmasında istenen seviyede başarı sağlayamadı.

Bunun üzerine Omari, "Çocuklar atlara gelemiyorsa atları çocuklara götürürüm" düşüncesiyle "Atların Masal Dünyası" isimli projeyi hayata geçirdi.

Projeyi Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sunan Omari, kabul görmesinin ardından çalışmalara başladı.

Çalışma kapsamında özel karavanlarla iki atı kentteki bir okula götüren Omari, bilgi verdikten sonra da öğrencileri atlara bindirerek gezdirdi.

Çocukların son derece mutlu olduğunu gören Omari, projeyi il geneline yaymak için çalışmalara başladı.

"Ata binmeyen çocuk bırakmayacağız"

Maria Todorovska Omari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 37 yıldır profesyonel binicilik eğitimi verdiğini, uluslararası yarışmalarda da hakem olarak görev yaptığını söyledi.

Ömrünü adeta atlara adadığını, Samsun'da ise 5 yıldır görev yaptığını belirten Omari, çocukların atlarla buluşmasını sağlamak için çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Hayata geçirdiği proje kapsamında çocukları bindirerek atlarla kaynaşmasını incelediklerini, başarılı olduğunu görünce çalışmayı il genelinde uygulamak istediklerini anlatan Omari, "Her hafta iki ya da üç okula giderek çocukları atlara bindiriyoruz. Öncelikle kırsal bölgelerdeki okulları tercih ediyoruz. 4 yıl sürecek proje sonunda il genelindeki bütün okullarda etkinlik düzenleyeceğiz." dedi.

Çocukların atlara binip onları sevdiğini, bunun çok hoşlarına gittiğine işaret eden Omari, "Çocuklar atlarla duygusal bir bağ kuruyor. Proje ile çocuklardaki at sevgisini açığa çıkarmayı, internete bağımlı yaşayan çocuklarımızın boş zamanlarını hayvanlarla geçirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'ın da projeye büyük desteği var. Onun desteği ile köy köy, mahalle mahalle dolaşarak ata binmeyen çocuk bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
At SevgisiAtlı Spor Binicilik TesisleriMaria Todorovska OmariSamsun Büyükşehir Belediyesi
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