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ATAK sınırda görücüye çıktı

Kilis'te, "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında görev alan yerli üretim ATAK helikopterinin tanıtımı yapıldı.

ATAK sınırda görücüye çıktı

Kilis'te, "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında görev alan yerli üretim ATAK helikopterinin tanıtımı yapıldı.

11 Mart 2018 Pazar 21:21
ATAK sınırda görücüye çıktı

KİLİS

Kilis'te, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında görev alan yerli üretim T-129 ATAK helikopterinin tanıtımı yapıldı.

TSK tarafından sınır bölgesinde düzenlenen tanıtım programında verilen bilgilere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde yer alan mili taarruz helikopteri ATAK, gökyüzündeki aktif görevini sürdürüyor.

ATAK, sahip olduğu 5 başlıklı atış sistemi, manevra kabiliyeti ve çevikliğiyle emsallerinin yanında ön plana çıkıyor. Taarruz helikopteri, hem alçak irtifada hem de yüksek irtifada, sahip olduğu güçlü motorları sayesinde kendisinden beklenen seri ve süratli manevra performansıyla dikkati çekiyor.

ATAK taarruz helikopterleri, 20 milimetrelik 3 namlulu topu, 70 milimetrelik 2,75 inçlik roketleri, lazer güdümlü cirit füzesi, uzun menzilli anti tank silahı ve ısı güdümlü stinger füzesi ile dosta güven düşmana korku veriyor.

Yaklaşık 2,5 saat havada kalabilen, 270 kilometre hıza hıza ulaşabilen ve 500 kilometre menzili bulunan ATAK helikopteri, kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getiriyor.

Türk mühendislerinin geliştirdiği ve ASELSAN tarafından monte edilen "elektronik harp kendini koruma sistemlerine" sahip ATAK taarruz helikopterleri, radar ve füze tehditlerine karşı etkili koruma sistemiyle görev yapıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdiği andan itibaren yerli ve uluslararası tatbikatlarda, tören uçuşlarında, eğitimlerde ve özellikle terörle mücadele harekat bölgesinde etkin görev yapan ATAK taarruz helikopterleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda da aktif rol alıyor.

ATAK, çok maksatlı füze gücünü de bünyesinde barındırıyor.

Muhabir: Rauf Maltaş

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Türkiye
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