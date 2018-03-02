ATAK’lar vurdu dokuz terörist öldürüldü

ATAK helikopterlerinin operasyonu sosyal medyada yer aldı.Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in doğusunda yapılan operasyonda 9 terörist öldürüldü. Öte yandan JÖH birliği Gülbaba taburundan Raco'ya uğurlandı.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de ÖSO ile birlikte gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nda dün gece teröristlerle girilen sıcak çatışmanın ardından TSK’ya ait ATAK helikopterleri Afrin’in batısında tespit edilen 9 teröristi etkisiz hale getirdi. ATAK helikopterlerinin operasyonu sosyal medyada yer aldı.Zeytin Dalı Harekatı’nın 42'nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusunun Suriye'nin Afrin bölgesindeki operasyonları devam ederken, belirli noktalara askeri sevkıyat sürüyor. Çevre illerden gelen çok sayıda mayına dayanaklı kirpi tipi araç ve JÖH personeli Gülbaba Hudut Taburunda toplandı. Sabah saatlerinde ise Afrin kırsalında ve köylerde görev yapacak olan JÖH birliği Suriye'ye uğurlandı. Diğer yandan, ÖSO birliklerinin Afrin'in iç kesimlerine ilerleyişi sürerken, yer yer sıcak çatışmaların da yaşandığı öğrenildi.

Sözcü