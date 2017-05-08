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08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:31

Atatürk'e hakaret eden TVnet için suç duyurus

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının yanı sıra, CHP de, Mustafa Kemal Atatürk ve manevi kızı Afet İnan hakkındaki söylemlere ilişkin suç duyurusunda bulundu

Atatürk'e hakaret eden TVnet için suç duyurus
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Atatürk'e hakaret eden TVnet için suç duyurus

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bir televizyon kanalındaki programda Atatürk'e hakaret edildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Tvnet'te yayınlanan Derin Tarih adlı programda Atatürk'e hakaret edildiği iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı" denildi.

CHP DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

DHA'nın haberine göre; CHP, Tvnet kanalında, 6 Mayıs günü yayınlanan 'Derin Tarih' isimli programda, Mustafa Kemal Atatürk ve manevi kızı Afet İnan hakkındaki söylemlere ilişkin programdaki konuşmacılar ve kanalın sorumlu müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu.

 
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Atatürke Hakaret
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