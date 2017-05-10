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10 Mayıs 2017 Çarşamba 14:06

Atatürk'e hakaret edenlerin kitaplarına ambargo

Katıldığı programlarda Atatürk, Annesi ve manevi evlatlarına akıl almaz iftaralar atan, çirkin hakaretlerde bulunanların kaleme aldığı kitapları satan yayınevleri, sosyal medyada çığ gibi büyüyen kampanyanın ardından kitapların satışını askıya aldı,

Atatürk'e hakaret edenlerin kitaplarına ambargo
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Atatürk'e hakaret edenlerin kitaplarına ambargo

TV ekranlarında, gazete ve internet sitelerinde köşe yazılarında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ailesine ağır hakaretler savuran sözde yazar ve tarihçilerin kitaplarının satışı tehlikede. Sosyal medya üzerinde çığ gibi büyüyen kampanyanın ardından çok sayıda yayınevi Atatürk'e hakaret eden yazarların kitaplarını satmama kararı aldığını ve raflardan indirdiğini duyurdu. Aralarında FETÖ'cü eskisi Mustafa Armağan'ın da bulunduğu çok sayıda kişinin kitabı büyük kitapevlerinden şimdiden satış dışı bırakıldı.


O ADAMIN KİTAPLARI RAFLARDAN İNDİRİLİYOR

Tarihçi kılığı altında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e TV kanallarından ve yazılı basından hakaret eden Mustafa Armağan'ın dergisi Derin Tarih, Nezih Kırtasiye, D&R ve Remzi Kitabevi'nde raflardan kaldırıldı.
Nezih Kırtasiye, TrBoykot isimli hesabın, geçmişte FETÖ’yü de övdüğü ortaya çıkan Mustafa Armağan’ın yönetiminde yayınlanan ‘Derin Tarih’ dergisiyle ilgili çağrısına olumlu cevap verdi. “Derin Tarih isimli dergi müsveddesini raflarınızdan indirmenizi rica ve talep ediyoruz” şeklinde sosyal medyadan atılan mesaja cevap veren Nezih Kırtasiye, “İlgili dergi bugün itibariyle raflarımızdan kaldırılmaktadır. Geri bildiriminiz ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz” dedi.
MİGROS: RAFLARIMIZDA BULUNMAMAKTADIR
Nezih Kırtasiye’nin ardından diğer kitap satış noktalarına da çağrıda bulunan yurttaşlara karşı, kurumların nasıl cevap vereceği merakla beklenirken Sozcu.com.tr’nin ulaştığı Migros yetkilileri, “Raflarımızda böyle bir ürün bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

REMZİ VE D&R DA RAFLARDAN KALDIRDI

Remzi Kitabevi Satış Müdürü Fevzi Kılınçaslan, “Bugün konuyla ilgilendik ve Cumhuriyetimizin kurucusuna hakaret eden yazıların yer aldığı Derin Tarih dergisini raflarımızdan kaldırdık. Remzi Kitabevi olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e karşı yapılmış bu davranışlara ve hakarete kayıtsız kalamazdık. Bunun da gereği yaptık” dedi.
D&R da konuyla ilgili raflardan kaldırıldığı bilgisini verdi.

FETÖ’YÜ ÖVMÜŞTÜ

Daha önce FETÖ’yü öven kitaplarda da imzası bulunan Mustafa Armağan, TVNet’te yayınlanan ‘Derin Tarih’ isimli programda, Süleyman Yeşilyurt ve Yavuz Bahadıroğlu ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün, manevi kızı Afet İnan ile ilişkisi olduğu yönünde imalarda bulunmuş ve infial yaratmıştı.
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