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Atatürk Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı

Atatürk Havalimanı'nda pistten çıkarak alev alan özel jetteki yangın söndürüldü.

Atatürk Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı

Atatürk Havalimanı'nda pistten çıkarak alev alan özel jetteki yangın söndürüldü.

21 Eylül 2017 Perşembe 22:40
Atatürk Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı

İSTANBUL

Atatürk Havalimanı'nda pistten çıkarak alev alan özel jetteki yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalanan TC-KON kuyruk tescilli özel jet, bir süre sonra kuleye arıza bildirimi yaparak iniş için izin istedi.

Daha sonra inişe geçen uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle pistten çıktı. Uçağın alev alması üzerine, bölgeye havalimanı ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uçakta bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 pilot, bir hostes ile yolcunun uçaktan kendi imkanlarıyla çıktıkları öğrenildi.

Uçaktaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle bir süre aksayan seferlerin, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndüğü bildirildi.

Muhabir: Emrah Güney,İzzet Taşkıran

Anahtar Kelimeler:
Atatürk HavalimanıJetTürkiye
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