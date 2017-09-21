Atatürk Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı

İSTANBUL
Atatürk Havalimanı'nda pistten çıkarak alev alan özel jetteki yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kıbrıs Ercan Havalimanı'na gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalanan TC-KON kuyruk tescilli özel jet, bir süre sonra kuleye arıza bildirimi yaparak iniş için izin istedi.
Uçakta bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 pilot, bir hostes ile yolcunun uçaktan kendi imkanlarıyla çıktıkları öğrenildi.
Uçaktaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle bir süre aksayan seferlerin, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndüğü bildirildi.
Muhabir: Emrah Güney,İzzet Taşkıran