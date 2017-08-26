ZONGULDAK - (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 86. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Valilik binası önünde düzenlenen törende, Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi ve Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Akdemir, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 86. yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

Milli mücadelede başarıya ulaşmanın, zaferden sonra ileri, modern bir ülke yaratmanın fikri yapısı üzerine, Atatürk'ün yurt gezilerinin büyük etkisi olduğuna dikkati çeken Akdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk, Zonguldak'ın derin toprakları altındaki bu eşsiz madenin önemini bildiğinden, 26 Ağustos 1931'de 'Ertuğrul' yatıyla kentte halkın coşkun sevgi gösterileriyle karşılanarak, maden ocaklarının işleyişini ve çalışmalarını yerinde incelemek üzere Üzülmez bölgesini ziyaret etmiştir. Bu konu üzerinde talimatlarını da vererek hem kentin gelişmesine hem de emekçi kardeşlerimizin haklarının korunmasında öncülük etmiştir."

Bir öğrencinin şiir okuduğu törenin ardından Vali Yardımcısı Ergi ile beraberindeki protokol üyeleri Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi lokali yanındaki Atatürk'ün kente ilk ayak bastığı yer olan iskeleden, denize karanfil bıraktı.

TCSG 86 Bot Komutanlığı'na bağlı askerler de denizden botla getirdikleri Türk bayrağını protokol üyelerine teslim etti.

Muhabir: Gökhan Yılmaz