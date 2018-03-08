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Atilla Taş'a hapis cezası

29 kişinin yargılandığı FETÖ'nün Medya yapılanması dava kapsamında yargılanan Atilla Taş'a örgüte yardımdan 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Atilla Taş'a hapis cezası

29 kişinin yargılandığı FETÖ'nün Medya yapılanması dava kapsamında yargılanan Atilla Taş'a örgüte yardımdan 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

08 Mart 2018 Perşembe 19:16
Atilla Taş'a hapis cezası

Atilla Taş'a hapis cezası

   29 kişinin yargılandığı FETÖ'nün Medya yapılanması dava kapsamında yargılanan Atilla Taş'a örgüte yardımdan 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.Aralarında Murat Aksoy ve Atilla Taş’ın da bulunduğu 18’i tutuklu 28 medya çalışanının yargılandığı FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı. Atilla Taş’a “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlamasından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

   Murat Aksoy’a 2 yıl 1 ay hapis cezası çıktı. Yine sanıklardan Cuma Ulus “silahlı terör örgütü üyeliğinden” 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.14 kişiye “örgüt üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.Eski Zaman gazetesi muhabiri Hanım Büşra Erdal, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Abdullah Kılıç, Cihan Acar, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu Halil İbrahim Balta Bayram Kaya, Habip Güler, Mutlu Çölgeçen, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Hüseyin Aydın ve Seyid Kılıç’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

   Yine sanıklardan Cuma Ulus, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammed Sait Kuloğlu, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Ufuk Şanlı, Yetkin Yıldız, ve Davut Aydın'a silahlı terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Firari sanıklar Bülent Ceylan ve sosyal medyada “Fuat Avni” olarak bilinen Sait Sefa hakkındaki dosya ise ayrıldı. Ayrıca yargılama yapılacak.

   Kararın ardından sıcağı sıcağına açıklama yapan Atilla Taş ” “Yargı kararıdır, sonuçta saygı duyacağız. Ben her zaman söylüyorum, adalete her zaman güvendim, her zaman inanıyorum. Ben muhalif biriyim. Başka hiçbir şey yapmadım. Muhalefet etmek suçsa ben o kadar suçluyum. Başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.

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Atilla Taş
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