Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109755
ALTIN
142.742
DOLAR
3.4410
STERLİN
4.4274
EURO
4.0896
Konyaspor'dan kombine bilet açıklaması
Konyaspor'dan kombine bilet açıklaması
Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı
Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı
UEFA'dan 'Finansal Fair Play' uyarısı
UEFA'dan 'Finansal Fair Play' uyarısı
İpek Soylu ABD Açık'ta ana tabloda
İpek Soylu ABD Açık'ta ana...
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor: Galibiyetten dolayı çok mutluyum
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor: Galibiyetten...

"Atina temsilciliği ile birlikte emlak sektörü de canlanacak"

- TURYAP Franchise Satış Müdürü İkizoğlu - "Atina temsilciliğimizden sonra burada yaşayan Türklerden ve orada yaşayan Yunanlardan gelen ev alma talepleri emlak piyasasının da canlanması adına iyi bir gelişme oldu. İnanıyoruz ki önümüzdeki aylarda bu talepler iki katına çıkacak"

"Atina temsilciliği ile birlikte emlak sektörü de canlanacak"

- TURYAP Franchise Satış Müdürü İkizoğlu - "Atina temsilciliğimizden sonra burada yaşayan Türklerden ve orada yaşayan Yunanlardan gelen ev alma talepleri emlak piyasasının da canlanması adına iyi bir gelişme oldu. İnanıyoruz ki önümüzdeki aylarda bu talepler iki katına çıkacak"

26 Ağustos 2017 Cumartesi 12:52

İSTANBUL (AA) - TURYAP Franchise Satış Müdürü Sezer İkizoğlu, "Atina temsilciliğimizden sonra burada yaşayan Türklerden ve Yunanlardan gelen ev alma talepleri oradaki emlak piyasasının da canlanması adına iyi bir gelişme oldu. İnanıyoruz ki önümüzdeki aylarda bu talepler iki katına çıkacak." ifadelerini kullandı.

TURYAP'tan yapılan açıklamaya göre ekim ayında 32 yılını geride bırakmaya hazırlanan şirket, dünyaya açılıyor. Şirket, 2018 yılı sonunda emlak pazarlama ve aracılık hizmetini Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı 30 ülkede temsilcilik noktaları açarak Türkiye'deki gayrimenkullerin satışlarına destek verecek.

ABD, Yunanistan, Hollanda, Romanya ve Azerbaycan ve KKTC'de temsilcilikleri bulunan TURYAP, hizmet sektörü kategorisinde de ihracata başladı.

TURYAP Franchise Satış Müdürü İkizoğlu, Yunanistan'ın emlak satışlarının turizmin de etkisiyle ile ön plana çıktığını bildirdi.

Krizin etkisi sayesinde emlak fiyatlarındaki düşüşü avantaja dönüştürmek isteyen ve Türkiye'deki emlak piyasasındaki hareketi gören Yunan bir kadın girişimcinin TURYAP Atina Temsilciliğini aldığı bilgisini veren İkizoğlu, AB üyesi Yunanistan'da emlak sahibi olmanın ileri de AB vatandaşlığına uzanan yolda vize kolaylığı sayesinde dünyayı gezmek isteyen vatandaşlara imkan sağlayabildiğini dile getirdi.

İkizoğlu, son günlerde Yunan zenginlerin İstanbul'dan özellikle Adalar bölgesinden ev almak için Atina temsilciliklerine başvurmalarının iki ülkenin dostluğu adına güzel bir gelişme olduğunu vurguladı.

Bunun haricinde İstanbul'un boğaz kesiminde ev almak isteyen Yunan zenginlerin fiyat araştırması için temsilcilikleri aradığını aktaran İkizoğlu, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Buradan ve oradan gelen ev alma talepleri, iki ülkenin çok uzun yıllardır birbirlerine olan alışkanlıklarının en büyük etkilerinden biridir. Yunanistan da son yıllarda yaşanan büyük krizler oradaki emlak piyasasını da etkilemişti. Bizim Atina Temsilciliğimizden sonra burada yaşayan Türklerden ve orada yaşayan Yunanlardan gelen ev alma talepleri oradaki emlak piyasasının da canlanması adına iyi bir gelişme oldu. İnanıyoruz ki önümüzdeki aylarda bu talepler iki katına çıkacak."

Anahtar Kelimeler:
Turyap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekmekten çıkan çivi görenleri dehşete düşürdü
Ekmekten çıkan çivi görenleri dehşete düşürdü
Başkentte spor güvenliği toplantısı
Başkentte spor güvenliği toplantısı
Çocukların sevgilisi 'Tadeo Jones' 40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Çocukların sevgilisi 'Tadeo Jones' 40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Bilal Erdoğan: Malazgirt, fitneleri elimizin tersiyle itmemizin miladı olsun
Bilal Erdoğan: Malazgirt, fitneleri elimizin tersiyle itmemizin miladı olsun
Akıncı davasında dördüncü hafta tamamlandı
Akıncı davasında dördüncü hafta tamamlandı
Kantin işletmeciliğinden fabrikatörlüğe
Kantin işletmeciliğinden fabrikatörlüğe
Yargıda 'hedef süre' uygulaması eylülde başlıyor
Yargıda 'hedef süre' uygulaması eylülde başlıyor
Dağın içine gizlenmiş hazine: Taipei Ulusal Saray Müzesi
Dağın içine gizlenmiş hazine: Taipei Ulusal Saray Müzesi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim