ATM'ler peşpeşe yandı: Gece yarısı şüpheli yangın

İstanbul ve İzmit'te aynı saatlerde aynı bankaya ait ATM cihazlarında çıkan yangın kundaklama şüphesini akılları getirdi. İzmit'te iki ATM alev alev yandı. İtfaiye ekipleri, alevler çevrede bulunan ATM'ye sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde, içerisinde yaklaşık 300 bin TL bulunan 2 ATM alev alev yandı. Yangında, biri 350 bin dolara mal olan ATM'lerdeki paralar ise zarar görmedi.Olay, dün gece saatlerinde İzmit Fevzi Çakmak Mahallesi Yuvam Konutları içerisindeki Cumhuriyet İş Merkezi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezi bahçesinde bulunan bankalara ait iki ATM'de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan ATM'lere müdahale etti.Uzun süren çalışmaların ardından söndürülen 2 ATM tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alanda bulunan diğer ATM'ler ise yanmaktan kurtarıldı. Yangın sonucu bir tanesi yaklaşık 350 bin dolara mal olan ATM'ler küle döndü. Olayın ardından yanan bankamatiklerin içindeki yaklaşık 300 bin TL'den bir kısmı banka görevlilerince alınırken, kasası açılmayan diğer bankamatik ise paraların tahliyesi için kamyona yüklenerek banka merkezine götürüldü.Öte yandan, dün gece aynı saatte İstanbul Başakşehir'de de aynı bankaya ait bir ATM'nin yandığı öğrenildi. Polis ekipleri, yangının sabotaj mı yoksa elektrik kontağından mı çıktığını belirlemek için inceleme başlattı.