"ATÜ Duty Free" talihlileri ödülünü aldı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda bulunan ATÜ Duty Free mağazalarından alışveriş yapan yolcular arasından yapılan çekilişle otomobil ile motosiklet kazanan talihlilere hediyeleri törenle verildi.

Kampanyada, 15 Eylül-15 Aralık'ta geliş katındaki ilgili mağazalardan alkol ve tütün ürünleri dışında, 50 avroluk harcama yapan tüm müşterilerin katıldığı çekiliş sonucunda "Lexus IS 200t" otomobil ile üç "KTM Duke 250" motosiklet kazanan talihliler belirlendi.

Otomobil kazanan Murat Dicle ile motosiklet kazanan Zeynep Taşkın, Uğur Soylu ile Sultan Turan'a hediyeleri Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminalindeki törenle verildi.

Törende basın mensuplarına konuşan ATÜ Duty Free Genel Müdürü Ersan Arcan, talihlilere büyük keyifle otomobil ile motosikletleri teslim ettiklerini, ana amaçlarının misafirlerle bir bağ kurmak olduğunu belirtti.

Arcan, her gün binlerce insanın mağazalarını ziyaret ettiği ortamda müşterilerle bir şeyler paylaşmanın çok önemli olduğuna değinerek, "Onlarla biraz da ileriye dönük ilişki kurmak için yaptığımız bir çalışmaydı. Bunu arkadaşlarımızla beraber, gerçekten satışı destekleyici, alışverişe bir motivasyon getiren, pek tabii ki Türkiye'nin giriş kapısında, insanları ağırlayarak, 'hoş geldiniz' dediğimiz, çok önemli bir noktada böyle bir hoşluk yapmak, onları sevindirmek istedik." dedi.

Kampanyaya 100 bini aşkın kişinin katıldığını ifade eden Arcan, kendileri açısından önemli bir denemeden başarıyla çıktıklarını sözlerine ekledi.

Otomobil kazanan talihli Dicle ise seyahatten dönerken havalimanında bin avroluk harcama yaptığını, bunun sonucunda hediye çekleri verildiğini söyledi. Acar, bu çekleri doldurup göndermesinden bir süre sonra kazandığına dair bilgilendirme yapıldığını ifade ederek, "Alışverişimde kozmetik, parfüm ve çikolata gibi ürünler almıştım. Şu anda bir arabam var ama duruma bakacağız. Yeni arabamla ilgili henüz bir planım yok." diye konuştu.

Motosiklet kazanan Zeynep Taşkın da yeni yıl için bu hediyenin çok güzel bir sürpriz olduğunu, bu hediyeyi hiç beklemediğini söyledi. Taşkın, daha önce motosiklet kullanmadığı ancak bundan sonra heveslendiğini belirtti.



