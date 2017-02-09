Avrasya Tüneli'nden bisikletle geçen genç gözaltında

Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan ilk karayolu tüp geçicidenden bisiklekle geçen genç hakkında soruşturma açıldı. Gayrettepe'deki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne getirilen İ. Ö. adlı genç hakkında polisin ikazına uymamak ve trafik kurallarını ihlal ederek güvenliği tehlikeye sokmaktan işlem yapılacakAlınan bilgiye göre, 22 yaşındaki İ.Ö. Anadolu yakasından Avrasya Tüneli'ne bisikletle girip kaskında bulunan kamera ile yolculuğunu görüntüleyip sosyal medyaya yükledi.Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu bisikletli İ.Ö'yü gözaltına aldı.Gayrettepe'deki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen İ.Ö. Avrasya Tüneli'nden bisikletle geçmenin yasak olduğunu bilmediğini belirterek, "Heyecanıma yenik düştüm. Sosyal medya için videolar çekiyordum, internete yükleyince bir anda ses getirdi. Pişmanım, bir daha da yapmam. Zaten polisler beni bilgilendirdi." dedi.İ.Ö. hakkında polisin ikazına uymamak ve trafik kurallarını ihlal ederek güvenliği tehlikeye sokmaktan işlem yapılacağı öğrenildi.