Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker: Batı Balkanlar’da hiçbir ülke AB üyeliğine hazır değil

SOFYA (AA) - Avrupa Birliği Dönem Başkanı Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da, "Avrupa Komisyonu-Batı Balkanlar Zirvesi" düzenlendi. Toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, AB Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Dragan Çoviç, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Makedonya Başbakanı Zoran Zaev katıldı.

Juncker, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, AB üyeliği yolunda ilerlemeye çalışan Batı Balkanlar’daki ülkelerin reform çalışmalarına destek verdiklerini ancak 2019'a doğru hiçbir ülkenin AB’ye katılamayacağını bildirdi.

Balkan ülkelerinin, ikili problemlerini çözmek zorunda olduklarını belirten Juncker, “Batı Balkanlar’da hiçbir ülke Avrupa Birliği üyeliğine hazır değil. Kriterler konusunda taviz verilmeyecek. Bölge ülkeleri ikili sorun ve bunalımlarına son vermeli. Biz bölgedeki istikrarın takibini titizlikle yapıyoruz." dedi.

Juncker, daha önce İtalya’nın Trieste şehrinde yapılan toplantıda üyelik için belirlenen 155 kriterinin her birinin önem taşıdığını anımsatarak, Batı Balkanlar’ın yerinin Avrupa Birliği’nde olduğuna inandığını vurguladı.

AB Dönem Başkanı Bulgaristan'ın Başbakanı Boyko Borisov ise Batı Balkan ülkelerinin AB ile Sofya’da yapacağı 16-17 Mayıs'taki zirve için tüm tarafların hazırlıklarını yapmaları gerektiğini kaydetti.

Balkan ülkelerini birbirine bağlayan ulaşım alanında altyapının durumunu eleştiren Borisov, “Batı Balkanlar’ın Avrupa ile ulaşım bağlantıları tiksinti verici derecede kötü.” diye konuştu.

Öte yandan, AB Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ise toplantı öncesinde Bulgaristan Ulusal Televizyonu’na (BNT) verdiği demeçte, “Komşuları ile kavgalı hiçbir ülkeyi üyeliğine kabul etmeyecek.” ifadelerini kullandı.

Balkanlar’da bazı bunalımların yıllardır sürdüğüne işaret eden Hahn, “Bu bunalımlar ne kadar uzun sürerse, çözümü de bir o kadar uzun sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların güncel yaşamında bile komşuları ile arasındaki ilişkilerinin kötü olmaması gerektiğini belirten Hahn, Bulgaristan ile Makedonya arasında yıllardır sürüncemede olan iyi komşuluk ve iş birliği anlaşması imzalanmasının “güzel bir örnek” olduğunu anlattı.

Kosova ile Sırbistan arasında diyalog temelli uyumun önemine değinen Hahn, çözümün Avrupa perspektifi ile ödüllendirileceğini bildirdi.

Hahn, Batı Balkanlar’daki halkın yüzde 80’nin kendileri ve torunları için bir Avrupa perspektifi, daha iyi bir yaşam, daha yüksek bir yaşam standardı ve barış beklediklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: İhvan Radoykov