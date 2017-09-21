Avrupa'da Müslümanlar yaygın ayrımcılığa maruz kalıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki Müslümanların büyük çoğunluğu giderek artan ayrımcılık ve tacize maruz kalıyor.

AB Temel Haklar Ajansı (FRA), Müslüman göçmenler ve onların AB ülkelerinde doğan çocuklarının yaşadıklarını araştıran bir anket yaptı.

Ekim 2015-Temmuz 2016 döneminde yapılan, 10 bin 527 kişinin katıldığı ankete göre, dinleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalanların oranı son 5 yılda yüzde 10'dan yüzde 17'ye çıktı. Hollanda'da ise bu oran yüzde 30 ile Avrupa'nın en yükseği oldu.

Ankette, katılımcıların yüzde 53'ü, ev aradıklarında isimleri sebebiyle ayrımcılığa maruz kaldıklarını hissettiklerini, iş arayan kadınların yüzde 35'i ile erkeklerin yüzde 4'ü ise kıyafetleri yüzünden ayrımcılığa uğradıklarını dile getirdi.

Ayrımcılık ve tacizler son 12 ayda arttı

Ayrıca Müslümanların yüzde 42'si, göçmen ya da etnik kimliği nedeniyle polis tarafından durdurulduğunu kaydetti. Katılımcıların yüzde 27'si, dinleri sebebiyle son 12 ayda sözlü tacize, yüzde 2'si de fiziksel saldırıya uğradığını aktardı.

Başörtülü veya peçeli Müslüman kadınların yüzde 39'u uygunsuz bakışlara ya da rahatsız edici hareketlere maruz kaldığını, yüzde 22'si saldırgan yorumların, yüzde 2'si de fiziksel saldırıların hedefi olduğunu belirtti. Tacizlere rağmen demokratik kurumlara güveniyorlar

Çalışma, AB'deki Müslümanların büyük çoğunluğunun, tüm bu yaygın ayrımcılık ve tacizlere rağmen demokratik kurumlara çok güvendiğini de ortaya koydu.

FRA Direktörü Michael O'Flaherty, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Anket sonuçlarımız, Müslümanların toplumlarımıza entegre olmadığı iddiasının gülünç olduğunu gösteriyor. Aksine, bu kesimde demokratik kurumlara duyulan güvenin genel ortalamanın üstünde olduğunu görüyoruz." dedi.

"Hoşgörüsüzlüğe tahammül edemeyiz"

AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, son 5 yılda neredeyse her 3 Müslüman'dan birinin iş ararken ayrımcılığa uğradığını gösteren rapordan üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Müslüman vatandaşlarımıza yönelik hoşgörüsüzlüğe tahammül edemeyiz. Bu bizim değerlerimiz ve kanunlarımıza aykırı." değerlendirmesinde bulundu.

Ankete katılanların Türkiye, Kuzey Afrika, Sahraaltı Afrika ve Asya'dan geldiği belirtildi.

Muhabir: Hasan Esen