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Avrupa’da Sibirya soğukları: 55 ölü

Avrupa yoğun kış şartları ile mücadele ediyor.

Avrupa’da Sibirya soğukları: 55 ölü

Avrupa yoğun kış şartları ile mücadele ediyor.

02 Mart 2018 Cuma 19:09
Avrupa’da Sibirya soğukları: 55 ölü

Avrupa’da Sibirya soğukları: 55 ölü

   Avrupa yoğun kış şartları ile mücadele ediyor.Avrupa’yı etkisi altına alan Sibirya soğuklarının yol açtığı kar fırtınası ve yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, tren seferleri askıya alındı, yüzlerce uçuş iptal edildi ve okullarda eğitime ara verildi. 

   Sibirya soğukları nedeniyle Polonya’da 21 kişi olmak üzere Avrupa’da toplam 55 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun ise evsiz olduğu bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dondurucu soğuklardan en çok yoksullar, evsizler, göçmenler, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları bulunanların etkilendiğini açıkladı. 

    İrlanda’nın başkenti Dublin’de tüm uçuşlar askıya alınırken, Hollanda’nın başkenti Amsterdam ve İsviçre’nin başkenti Cenevre’de de bazı uçuşlar iptal edildi. Fransa’nın güney sahillerinde de kar yağışı görüldü. Fransa’nın Montpellier kenti yakınlarındaki otobanda 2 bin sürücü 24 saat boyunca yolda mahsur kaldı. Avrupa’nın bazı ülkelerinde önümüzdeki günlerde sıcaklığın yükselmesi bekleniyor. Posta'nın haberine göre öte yandan, Portekiz ve Fransa’dan gelen Emma Fırtınası’nın ise İrlanda ve İngiltere’nin güneyini etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

Son Güncelleme: 02.03.2018 16:15
Anahtar Kelimeler:
Sibirya SoğuklarıAvrupa
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