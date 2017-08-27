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Avrupa'ya açılan kapılarda dönüş trafiği sürüyor

Kapıkule'de 7, İpsala'da 3,5, Hamzabeyli'de 2,5 ve Pazarkule'de 1,5 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

Avrupa'ya açılan kapılarda dönüş trafiği sürüyor

Kapıkule'de 7, İpsala'da 3,5, Hamzabeyli'de 2,5 ve Pazarkule'de 1,5 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

27 Ağustos 2017 Pazar 18:59
Avrupa'ya açılan kapılarda dönüş trafiği sürüyor

EDİRNE

Avrupa'ya açılan sınır kapılarında, yurt dışında yaşayan ve memleketlerinde geçirdikleri izin sürelerinin sona ermesi üzerine dönüşe geçen Türklerin oluşturduğu trafik yoğunluğu devam ediyor.

Araç kuyrukları; Kapıkule'de 7, İpsala'da 3,5, Hamzabeyli'de 2,5 ve Pazarkule'de 1,5 kilometreye ulaştı.

Polis ekipleri, araç kuyruklarının oluştuğu sınır kapılarında geçişlerin düzenli sağlanması amacıyla önlem alıyor.

Almanya'ya dönen Murat Güdükoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin güzel geçtiğini söyledi.

Sınır kapısına az bir mesafesi kaldığını ve çıkış yapacağını dile getiren Güdükoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandan her ayrılış insanın için burkuyor. Tam alışıyorsunuz ailenizi, arkadaşlarınızı geride bırakıp dönüyorsunuz. İnsanın içerisinde bir hüzün oluyor. Tabii bu trafik ve çevreye atılan çöpler olmasa kendimiz daha da iyi hissedeceğiz. Buraya gelen soydaşlarımızın hepsi Avrupa'dan geliyor. Avrupa'daki kuralların nasıl olduğunu biliyorlar. Orada yaşayan insanlar buna çok dikkat ediyor. Dışarıya çöp atmamaya, çevrelerini temiz tutmaya çok özen gösteriyorlar. Fakat çok enteresan insanlar Türkiye'ye geldiklerinde buna hiç riayet etmiyor. Bunu hiç hoş karşılamıyorum."

Muhabir: Cihan Demirci

Anahtar Kelimeler:
HamzabeyliİpsalaKapıkulePazarkuleSınır KapısıTürkiye
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