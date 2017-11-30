Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

EDİRNE (AA) - Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen tırlar, sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu. Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 6, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 3 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 250, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 120 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Yetkililerin Bulgaristan tarafıyla temasta bulunarak alımların hızlandırılması taleplerini iletmelerini isteyen tır şoförleri, aksi halde kuyrukların hafta sonu daha da uzayacağını belirtti.

Muhabir: Gökhan Zobar