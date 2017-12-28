Avukat Mustafa Yaman'ın 'ByLock' davasından tahliyesine karar verildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Saadet Partisi İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman'ın, güncellenen "ByLock" listesinden adının çıkartılması üzerine tahliye edilmesine karar verildi.
Mahkeme heyeti, Mustafa Yaman'ın, "güncellenen 'ByLock' listesinden adının çıkartılması, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir delil ve iddia bulunmaması'nı gerekçe göstererek, oy birliğiyle tahliye edilmesine karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "ByLock" kullandığının tespit edilmesi üzerine tutuklanan Mustafa Yaman'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediliyor.
Muhabir: Muhammed Enes Can, Murat Paksoy, Murat Kaya