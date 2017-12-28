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Avukat Mustafa Yaman'ın 'ByLock' davasından tahliyesine karar verildi

FETÖ davasında tutuklu yargılanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman'ın, adının "ByLock" listesinden çıkarılmasının ardından tahliyesine karar verildi.

Avukat Mustafa Yaman'ın 'ByLock' davasından tahliyesine karar verildi

FETÖ davasında tutuklu yargılanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman'ın, adının "ByLock" listesinden çıkarılmasının ardından tahliyesine karar verildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 15:16
Avukat Mustafa Yaman'ın 'ByLock' davasından tahliyesine karar verildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Saadet Partisi İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman'ın, güncellenen "ByLock" listesinden adının çıkartılması üzerine tahliye edilmesine karar verildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, Mustafa Yaman'ın tutukluluk halini, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK), "Tutukluluğun incelenmesi, tutukluğa itiraz ve tahliye talepleri dosya üzerinden karara bağlanabilir.", 668 sayılı KHK'nin ''Tahliye talepleri en geç 30'ar günlük süreçlerle tutukluluğun incelenmesi ile birlikte dosya üzerinden karara bağlanır." hükümleri ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) "Hakim ve mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın tutukluluk halinin devamının gerekip gerekmeyeceğine her oturumda veya koşullar gerektiğinde oturumlar arasında ya da birinci fıkrada öngörülen süre içinde de resen karar verir." maddesini dikkate alarak, dosya üzerinden yeniden gözden geçirdi.

Mahkeme heyeti, Mustafa Yaman'ın, "güncellenen 'ByLock' listesinden adının çıkartılması, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir delil ve iddia bulunmaması'nı gerekçe göstererek, oy birliğiyle tahliye edilmesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "ByLock" kullandığının tespit edilmesi üzerine tutuklanan Mustafa Yaman'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediliyor.

Muhabir: Muhammed Enes Can, Murat Paksoy, Murat Kaya

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Türkiye
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