Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108594
ALTIN
144.635
DOLAR
3.4945
STERLİN
4.4869
EURO
4.1116
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda...
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni...
En fazla yerli golcü katkısı Trabzonspor'da
En fazla yerli golcü katkısı...
Türk eskrimine çağ atlatan 5 yıl
Türk eskrimine çağ atlatan 5...

Avustralya'da beyaz koala heyecanı

Avustralya Hayvanat Bahçesi nadir görülen beyaz koala yavrusu için isim arıyor.

Avustralya'da beyaz koala heyecanı

Avustralya Hayvanat Bahçesi nadir görülen beyaz koala yavrusu için isim arıyor.

22 Ağustos 2017 Salı 15:39
Avustralya'da beyaz koala heyecanı

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Queensland eyaletinin Sunshine Coast bölgesindeki Avustralya Hayvanat Bahçesi'nde geçen ocakta doğan 12 koaladan biri olan ancak nadir rastlanan beyaz rengiyle dikkat çeken koala yavrusunun fotoğraf ve görüntüleri paylaşıldı.

Hayvanat bahçesiyle Turizm Avustralya tarafından paylaşılan görüntülerde annesi Tia’nın sırtında görülen koala yavrusu, beyaz tüyleriyle ilgi odağı haline geldi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımları binlerce beğeni alan beyaz koalaya en uygun ismi bulmak için kullanıcılardan yardım istedi.

Talebe cevap veren takipçiler dişi yavru için, kar tanesi, inci, Sheila, Sandy, Blanche, Binji gibi çok sayıda isim önerisinde bulundu.

Koalaya, öneriler arasında en uygun ismin yakın zamanda verileceği belirtildi.

"Bebek tüylerini döktükleri zaman normal yetişkin renkleri ortaya çıkar"

Yetkililer, koaladaki beyaz rengin, daha önce de beyaz tüylü yavru dünyaya getiren annesi Tia’dan geçen çekinik genlerden kaynaklandığını açıkladı.

Beyaz renkli koala görmenin "sıra dışı" bir durum olduğunu dile getiren Avustralya Hayvanat Bahçesi Hastanesi Yöneticisi Dr. Rosie Booth, "Veterinerlik biliminde, hayvanların beyaz veya soluk tüyle doğması 'gümüşleştirme geni' olarak bilinir, tıpkı süt dişleri gibi. Neticede bebek tüylerini döktükleri zaman normal yetişkin renkleri ortaya çıkar." dedi.

Muhabir: Recep Şakar

Anahtar Kelimeler:
Avustralya Hayvanat BahçesiBeyaz KoalaDünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çelebi, Hindistan'daki CSIA havalimanı için teklif verdi
Çelebi, Hindistan'daki CSIA havalimanı için teklif verdi
Akbank'a
Akbank'a "Altın Stevie Ödülü"
Şehit yakını ve gazilerin atamaları yapıldı
Şehit yakını ve gazilerin atamaları yapıldı
Bir haftada 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Bir haftada 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Şükrü Kızılot hayatını kaybetti
Şükrü Kızılot hayatını kaybetti
THY bayramda ek sefer yapacak
THY bayramda ek sefer yapacak
Astana'daki Suriye toplantısı ertelendi
Astana'daki Suriye toplantısı ertelendi
Öksüz'ün hangi hattı kullandığını ABD konsolosluğu nereden biliyordu?
Öksüz'ün hangi hattı kullandığını ABD konsolosluğu nereden biliyordu?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim