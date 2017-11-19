Avustralya’da 'uslanmaz' sürücülerin araçları eziliyor

MELBOURNE (AA) - Avustralya, halkın güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri, araçlarını "ezerek ya da satarak" yollardan uzak tutmaya çalışıyor.

Altyapı, Ulaşım ve Bölge Ekonomi Bürosunun (BISTRE) verilerine göre bu yıl meydana gelen kazalarda 998 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 40 bin kişinin de yaralandığı Avustralya’da, yetkililer yolları daha güvenli hale getirmek için ilginç cezalar uyguluyor.

Trafik ışıkları, ana caddelerle otoyollara yerleştirilen hız ve kırmızı ışık kameraları ile sürücülere ihlallerine göre verilen para cezasının yanı sıra ehliyetlerden puan düşme cezası uygulayan polis ekipleri, "uslanmaz" diye nitelendirilen sürücüleri ise daha katı cezalara tabi tutuyor.

Kazaları azaltmak için, alkollü sürücülerin peşine düşen polis ekipleri araçları ya el koyarak satıyor ya da ezerek parçalıyor. Araçların ezilmesi kararını, mahkemenin yetki verdiği eyalet emniyet müdürleri alabiliyor.

Ayrıca sürücülere mahkeme tarafından 28 bin Avustralya dolarına (21 bin USD) kadar para cezası verilirken, satılan araçlarının parası da devlet hesabına aktarılarak kazalarda mağdur duruma düşenlerin ihtiyaçlarını gidermek için kullanılıyor.

eyaletinde 2 bin 204 araç ezildi

Victoria eyalet polisi tarafından yapılan açıklamalara göre, geçtiğimiz 18 ay içerisinde, hız limitini 70 kilometre aşan, polisten kaçan ve aşırı alkollü "uslanmaz" sürücülere ait 2 bin 204 aracın ezilerek imha edildiği belirtildi. İlk kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyeti 3 ay iptal olacak

Kazaları en aza indirmek için alkollü araç kullananları da sıkı takibe alan polis ekipleri, uyguladıkları alkol testleri ile kendisinin ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye atanlara göz açtırmıyor. Yeni yürürlüğe girecek yasalar uyarınca araç kullanırken 0.05-0.07 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücülerin ehliyeti 3 ay iptal edilecek.

Ayrıca sürücü 3 ayın sonunda araç kullanmak istediğinde, kontağı çevirmeden aracına takılacak alkol test cihazını üfleyerek test yapacak, alkollü olması durumunda ise cihaz aracı kilitleyerek çalışmasına engel olacak.

Muhabir: Recep Şakar