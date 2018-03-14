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Axis Kağıthane’den kadınlara özel "Yeni Bir Sen" kampanyası

- Axis Kağıthane AVM, Dünya Kadınlar Günü’nden Anneler Günü’ne kadar sürecek özel kampanyalarıyla kadın ziyaretçilerini ağırlayacak

Axis Kağıthane’den kadınlara özel "Yeni Bir Sen" kampanyası

- Axis Kağıthane AVM, Dünya Kadınlar Günü’nden Anneler Günü’ne kadar sürecek özel kampanyalarıyla kadın ziyaretçilerini ağırlayacak

14 Mart 2018 Çarşamba 11:47
Axis Kağıthane’den kadınlara özel

İSTANBUL (AA) - Axis Kağıthane AVM, Dünya Kadınlar Günü’nden Anneler Günü’ne kadar sürecek özel kampanyalarıyla kadın ziyaretçilerini ağırlayacak.

Axis açıklamasına göre, Axis Kağıthane AVM, Dünya Kadınlar Günü’nden Anneler Günü’ne kadar sürecek özel kampanyalarıyla kadın ziyaretçilerini ağırlayacak.13 Mayıs’a kadar her cuma günü kurulacak "Yeni Bir Sen" standında kadınlara özel bakım hizmeti ve bilgilendirmeleri verilecek, çeşitli markaların kozmetik ürünleri de Hediye Dükkanı’nda Axis Kart sahibi kadınlarla buluşturulacak.

Axis Kağıthane ziyaretçisi kadınlar, kozmetik mağazalarında beğendikleri güzellik bakım ürünlerini, hafta içleri yaptıkları alışverişlerden elde ederek Axis Kart’larına topladıkları puanlar ile Hediye Dükkanı’ndan temin edebilecek. Her hafta puanların yenileneceği kampanya süresince kadınlar, kurulacak "Yeni bir sen" standında güzellik bakım hizmetinden de faydalanabilecek. Ziyaretçiler, hafta içi yapacakları alışverişlerden toplayacakları 150 puan ile “Yeni bir sen” standından ücretsiz olarak güzellik hizmeti alabilecek.

Güzellik uzmanları, "Yeni Bir Sen" standını ziyaret eden misafirlerle güzellik ve bakım önerilerini paylaşırken, çeşitli makyaj uygulamaları da sunacak. Alanda hizmet verecek kuaför ise çeşitli saç modellerini kadınlara ücretsiz olarak uygulayacak. Sezonun trendi örgüden topuza, fönden maşaya diledikleri modeller, kadın ziyaretçilerin saçlarıyla buluşacak. Her Cuma günü kadınlar için özel olarak kurulacak "Yeni bir sen" standı, 12.00 ile 20.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Bakım hizmeti alarak güzelliklerine güzellik katan kadınlar, profesyonel fotoğrafçı tarafından çekilecek fotoğraflarını "Axis’te Yeni Bir Sen" başlığı ile sosyal medya hesaplarından da paylaşabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Anneler GünüAxis KağıthaneKampanyaYeni Bir Sen
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