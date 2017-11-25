Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104539
ALTIN
163.466
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2643
EURO
4.6999
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında
Potada milliler 2'de 2 peşinde
Potada milliler 2'de 2 peşinde
Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda
Fenerbahçe ile Antalyaspor 43. randevuda
Kasımpaşa'nın konuğu Atiker Konyaspor
Kasımpaşa'nın konuğu Atiker Konyaspor
Sharapova ile Büyükakçay karşı karşıya gelecek
Sharapova ile Büyükakçay karşı karşıya...

Aygaz’dan cinsiyete dayalı şiddetle mücadeleye destek

- Aygaz, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin her yıl düzenlediği cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için 16 günlük aktivizm kampanyasına desteğini bu yıl da sürdürüyor

Aygaz’dan cinsiyete dayalı şiddetle mücadeleye destek

- Aygaz, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin her yıl düzenlediği cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için 16 günlük aktivizm kampanyasına desteğini bu yıl da sürdürüyor

25 Kasım 2017 Cumartesi 11:09
Aygaz’dan cinsiyete dayalı şiddetle mücadeleye destek

İSTANBUL (AA) - Aygaz, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin her yıl düzenlediği cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için 16 günlük aktivizm kampanyasına desteğini bu yıl da sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ürün kalitesi ve üstün hizmet anlayışıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen LPG markası Aygaz, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını sürdürüyor. Aygaz, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin her yıl düzenlediği cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için 16 günlük aktivizm kampanyasına desteğini geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sürdürüyor.

Koç Holding’in “Ülkem İçin” projesi kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten ve bunun için kadına yönelik şiddetin son bulması gerektiğine dikkati çeken Aygaz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma gününden 10 Aralık İnsan Hakları gününe kadar olan sürede çeşitli farkındalık faaliyetleri gerçekleştirecek.

Cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için 16 günlük aktivizm kampanyası, Birleşmiş Milletler’in kadına karşı şiddete son vermek için tüm dünyayı bir araya getirmeyi hedefleyen “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Birleşin” (UNiTE) hareketi altında destek buluyor.

UNiTE Kampanyasının “Dünyayı turuncuya boyayalım: Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet son bulsun” çağrısı ise bu sene de devam ediyor. Bu kapsamda Aygaz Genel Müdürlük binasında “Kadına Karşı Şiddete Dur De” temalı turuncu giydirme yapılacak.

Aygaz’ın Mogaz markasıyla destek verdiği Beşiktaş-Mogaz Erkek Hentbol Takımı ise 25 Kasım-10 Aralık'ta oynanacak tüm maçlarına “Kadına Karşı Şiddete Dur De” yazılı turuncu bir pankartla çıkacak.


Anahtar Kelimeler:
AygazCinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Için 16 Günlük Aktivizm Kampanyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lüleburgaz'da yarım tonluk köpek balığı görenleri şaşırttı
Lüleburgaz'da yarım tonluk köpek balığı görenleri şaşırttı
'İslam'ın ılımlısı, aşırısı olmaz. İslam, İslam'dır'
'İslam'ın ılımlısı, aşırısı olmaz. İslam, İslam'dır'
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bartın'da 'Prof. Dr. Nevzat Kor'a Saygı Günü' düzenlendi
Bartın'da 'Prof. Dr. Nevzat Kor'a Saygı Günü' düzenlendi
Telefon Kütüphanesi'ne para tanıma uygulaması eklendi
Telefon Kütüphanesi'ne para tanıma uygulaması eklendi
ABD'de 'Kara Cuma' protestosu
ABD'de 'Kara Cuma' protestosu
Prof. Dr. Aybet: YPG terör örgütü Türkiye'nin kırmızı çizgisi
Prof. Dr. Aybet: YPG terör örgütü Türkiye'nin kırmızı çizgisi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Antalya'da
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Antalya'da

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim