Aygaz’dan cinsiyete dayalı şiddetle mücadeleye destek

İSTANBUL (AA) - Aygaz, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin her yıl düzenlediği cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için 16 günlük aktivizm kampanyasına desteğini bu yıl da sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ürün kalitesi ve üstün hizmet anlayışıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen LPG markası Aygaz, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını sürdürüyor. Aygaz, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin her yıl düzenlediği cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için 16 günlük aktivizm kampanyasına desteğini geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sürdürüyor.

Koç Holding’in “Ülkem İçin” projesi kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten ve bunun için kadına yönelik şiddetin son bulması gerektiğine dikkati çeken Aygaz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma gününden 10 Aralık İnsan Hakları gününe kadar olan sürede çeşitli farkındalık faaliyetleri gerçekleştirecek.

Cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için 16 günlük aktivizm kampanyası, Birleşmiş Milletler’in kadına karşı şiddete son vermek için tüm dünyayı bir araya getirmeyi hedefleyen “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Birleşin” (UNiTE) hareketi altında destek buluyor.

UNiTE Kampanyasının “Dünyayı turuncuya boyayalım: Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet son bulsun” çağrısı ise bu sene de devam ediyor. Bu kapsamda Aygaz Genel Müdürlük binasında “Kadına Karşı Şiddete Dur De” temalı turuncu giydirme yapılacak.

Aygaz’ın Mogaz markasıyla destek verdiği Beşiktaş-Mogaz Erkek Hentbol Takımı ise 25 Kasım-10 Aralık'ta oynanacak tüm maçlarına “Kadına Karşı Şiddete Dur De” yazılı turuncu bir pankartla çıkacak.